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НовостиПроисшествия24 ноября 2022 9:37

Бастрыкин ждет доклад о расследовании дела на дознавателя МЧС из Волгограда

Ранее на 25-летнего подозреваемого возбудили уголовное дело по двум статьям
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
На мужчину возбудили уголовное дело. Фото предоставлено Ольгой Завгородневой.

На мужчину возбудили уголовное дело. Фото предоставлено Ольгой Завгородневой.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад об обстоятельствах нападения 25-летнего дознавателя МЧС из Волгограда на 28-летнюю коллегу. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по региону, о случившемся глава ведомства узнал из телевизионного сюжета, который вышел благодаря огласке в СМИ.

Напомним, 30 октября подозреваемый заманил инспектора МЧС в гаражи. По признаниям мужчины, он был безумно влюблен в молодую коллегу и не мог без нее жить. Девушка собиралась в отпуск, тогда волгоградец и спланировал ее убить. Он нанес ножевое ранение в шею, однако жертве удалось отбиться и сбежать.

Лишь спустя три недели полиция возбудила уголовное дело по статьям – угроза убийством и причинение легкого вреда здоровью. Однако сама потерпевшая и ее защитник утверждают, что это неверная квалификация и требуют ужесточить статью. Дело было передано в СК и дошло до Бастрыкина.

- Председателем СК России дано поручение руководителю СУ СК России по Волгоградской области Семенову оперативно доложить об обстоятельствах произошедшего, - уточнили в следкоме.