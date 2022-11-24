Бастрыкин ждет доклад о расследовании дела на дознавателя МЧС из Волгограда

На мужчину возбудили уголовное дело. Фото предоставлено Ольгой Завгородневой.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад об обстоятельствах нападения 25-летнего дознавателя МЧС из Волгограда на 28-летнюю коллегу. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по региону, о случившемся глава ведомства узнал из телевизионного сюжета, который вышел благодаря огласке в СМИ.

Напомним, 30 октября подозреваемый заманил инспектора МЧС в гаражи. По признаниям мужчины, он был безумно влюблен в молодую коллегу и не мог без нее жить. Девушка собиралась в отпуск, тогда волгоградец и спланировал ее убить. Он нанес ножевое ранение в шею, однако жертве удалось отбиться и сбежать.

Лишь спустя три недели полиция возбудила уголовное дело по статьям – угроза убийством и причинение легкого вреда здоровью. Однако сама потерпевшая и ее защитник утверждают, что это неверная квалификация и требуют ужесточить статью. Дело было передано в СК и дошло до Бастрыкина.

- Председателем СК России дано поручение руководителю СУ СК России по Волгоградской области Семенову оперативно доложить об обстоятельствах произошедшего, - уточнили в следкоме.