В Волгограде работник МЧС воткнул нож в горло коллеге, чтобы возлюбленная не ушла в отпуск

Девушка опасается, что напавший на нее коллега избежит наказания. Фото предоставлено адвокатом Ольгой Завгородневой.

История безответной любви 24-летнего Вячеслава из Волгограда к 28-летней коллеге Татьяне Смирновой едва не повторила сюжет шекспировской трагедии. Молодой парень буквально сошел с ума от чувств к девушке, которая не отвечала ему взаимностью. «Так не доставайся же ты никому», - решил волгоградец и, заманив Таню в безлюдное место, вонзил нож в горло, а затем и сам хотел покончить с собой. Все выжили. Однако теперь волгоградка живет в страхе, в то время как ее воздыхатель спокойно ходит на работу и делает вид, что ничего не случилось.

«ПУБЛИЧНО СДЕЛАЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, НО Я ОТКАЗАЛА»

Таня работала инспектором МЧС в Светлом Яру, куда ездила из Волгограда. Жизнь складывалась успешно. Девушка не спешила замуж, посвящая себя любимому делу. И вот пару лет назад к ним устроился Вячеслав. Молодой дознаватель вел себя тихо и скромно. В коллективе сложились дружеские отношения.

И вот в октябре 2020 года он явился на службу с шикарным букетом цветов, демонстративно вручив его Тане. До этого особых знаков внимания Слава не проявлял.

«Он предпринял попытку ухаживать за мной. Я это незамедлительно пресекла, вернув отношения в разряд служебных», - вспоминает Татьяна.

К слову, и букет она тоже вернула странному поклоннику. Казалось бы, Слава все понял. Последующий год он вел себя как обычно. Ни приглашений на свидания, ни флирта, ни романтики не было. Внешне казалось, что парень принял отказ, а с ним и попытки заполучить Татьяну. Но в один из рабочих дней Слава торжественно, в присутствии всего коллектива упал на колено, достал коробочку с обручальным кольцом и сделал предложение. Все ахнули.

Татьяна вырывала нож, схватившись за лезвие. Раны еще не зажили. Фото предоставлено адвокатом Ольгой Завгородневой.

«Это произошло без какого-либо повода с моей стороны. Я ему отказала», - признается девушка.

Воспитание Тани не позволяло даже допускать мыслей об отношениях с мужчиной, которого она не любила. Она, как и все, мечтала о красивой свадьбе и нежных чувствах. Но Слава после его выходок вызывал только неприятные чувства. Но даже после этого коллеги не прекратили общение, сохраняя разумную дистанцию.

«ОН ДОЛГО ГОТОВИЛСЯ К УБИЙСТВУ»

Прошел еще год. В начале этого ноября Таня собиралась в отпуск. Было много планов. Как это бывает, решила подтянуть «хвосты» на работе, чтобы целиком отдаться отдыху, забыв про службу. В воскресный день, 30 октября, решила съездить в офис, завершить некоторые дела. Этот день девушка никогда не забудет.

«Я ехала на работу из Волгограда на электричке до станции Заканальной. Вячеслав проживает в Красноармейском районе. Мой путь до работы совпадает с его, он часто подвозил меня. В тот день так и получилось», - объяснила волгоградка.

Все было как обычно. Молодые люди разболтались. Внезапно Слава вспомнил, что ему нужно заехать в гараж – оставить вещи с дачи. Таня согласилась, в этом не было ничего подозрительного, да и времени было достаточно.

«По приезду в кооператив, он поставил машину багажником к гаражу, стал нервничать, хаотично открывал и закрывал багажник, двери автомобиля. Я все это время сидела впереди и была увлечена телефоном», - продолжает Таня.

А потом парень открыл дверь, где сидела девушка, и поднес 15-сантиметровый нож к ее горлу. Она сначала ничего не поняла, подумала, что это какая-то шутка. А когда увидела лезвие, жутко перепугалась.

«Я стала отталкивать его руками, левой хватилась за лезвие, вытащила нож из раны, но он нанес мне еще один удар в шею», - такими ужасными подробностями делится девушка. – «Он стал говорить, чтобы я не боялась, он просто меня убьет, а потом покончит с собой. Что любит меня так сильно, что сама мысль о моем уходе в отпуск, что он меня не увидит, сводит его с ума. Жить с этим он не может».

Слава разоткровенничался – он долго готовился к преступлению, хладнокровно планировал его. Но все пошло не по плану. Таня оказалась крепче и сильнее поклонника. Вылезла из машины. Лезвие ножа было в ее ладони, а рукоятка – в его. Парень уговаривал уйти в гараж, но девушка, по долгу службы обученная поведению в кризисных ситуациях, начала успокаивать коллегу. Объяснила, что это ничего не решит, что все можно исправить. Это сработало. Парень упал на колени и разрыдался. Девушке удалось сбежать.

«ОНА БОИТСЯ ХОДИТЬ НА РАБОТУ»

Ошарашенная жертва дозвонилась до родителей и все рассказала.

Девушка находится в сильном стрессе. Фото предоставлено адвокатом Ольгой Завгородневой.

- После происшествия она смогла убежать и позвонить мне. Мы с мужем поехали, забрали ее и повезли в «Каустик». Там ей наложили швы. Затем мы поехали в полицию и написали заявление, - рассказала мама Тани.

В тот же день полиция приняла заявление. Надеялись – мучителя арестуют. Но Слава продолжил ходить на работу, словно ничего не произошло. Это еще больше напугало девушку.

- На данный момент моя дочь сидит на успокоительных таблетках, боится ходить на работу. Я прошу вас, помогите, - в отчаянии обратилась мама потерпевшей.

Спустя пару недель родные нашли адвоката.

- Татьяна обратилась ко мне 15 ноября. Мы в тот же день составили заявления в прокуратуру по Волгоградской области и в СК, - рассказала юрист Ольга Завгороднева.

По словам защитника, пока не удается выяснить, на какой стадии находится проверка. Как стало известно сайту volgograd.kp.ru, в настоящий момент стражи порядка опросили участников конфликта, пока не получены результаты судебно-медицинской экспертизы, чтобы установить степень нанесенного вреда здоровью.

- В отделе полиции Красноармейского района зарегистрирован материал процессуальной проверки по поступившему 30 октября заявлению. В установленные сроки по материалу будет принято законное решение, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.