«Сын в диком стрессе, а они не извинились»: в Волгограде мама подростка, которого дважды по ошибке избили полицейские, требует справедливости

Подросток посещает психолога и не выходит один на улицу. Фото предоставлено героями публикации.

Мама 15-летнего подростка из Волгограда, которого дважды за три месяца по ошибке задерживали сотрудники полиции, в слезах рассказала сайту volgograd.kp.ru о том, что уголовное дело в отношении стражей порядка не возбудили и перед ребенком даже не извинились. Нина Костяева* до сих пор с ужасом вспоминает эти два случая.

Напомним, в августе 2022 года тогда еще 14-летнего Пашу* приняли за закладчика наркотиков, скрутили, нанесли побои и доставили в полицию. В ноябре мальчика снова перепутали с другим подозреваемым, он вновь оказался в отделении. По первому случаю возбуждено уголовное дело, а по второму – нет.

- Мой сын теперь боится выходить один на улицу, ему нанесли серьезную психологическую травму. Он в диком стрессе! Посещает психолога дважды в неделю, - говорит Нина. – Мы всюду сопровождаем его. И сами боимся – вдруг его снова перепутают и увезут?

По словам женщины, в конце прошлого года она подписала документы, что согласна с решением об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников полиции и претензий к ним не имеет. Однако женщина ждала, что стражи порядка поговорят с ее сыном.

- Материалы дела находились с следственном отделе по Тракторозаводскому району Волгограда. Я подписала, что не имею претензий. Но мне важно, чтобы полицейские встретились с сыном, чтобы он перестал бояться людей в погонах и не чувствовал себя виноватым, - объяснила свою позицию Нина. – Я уже не говорю про материальный ущерб. Я одна воспитываю троих детей, у меня серьезные проблемы со здоровьем, но несмотря на это пришлось выйти на работу. Ребенку во время задержания испортили вещи, пришлось покупать новые. Но это мелочи по сравнению с тем, что мой сын находится в угнетенном состоянии.

Напомним, после первого задержания на сотрудников правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Их отстранили от работы.

*персональные данные несовершеннолетнего изменены согласно законодательству РФ