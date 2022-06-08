В Волгограде гособвинение просит 18 лет колонии для отчима, который полтора года насиловал падчерицу

Отчиму-педофилу грозит до 18 лет тюрьмы. Фото из личного архива героя публикации
В Дзержинском районном суде Волгограда 8 июня 2022 завершились прения сторон по уголовному делу об изнасиловании отчимом 9-летней падчерицы. Гособвинение просит суд назначить обвиняемому Антону Докучаеву наказание в виде 18 лет тюрьмы, сообщили сайту volgograd.kp.ru в прокуратуре Волгоградской области.
- Гособвинение настаивает на назначении подсудимому наказания в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на два года, - рассказала старший помощник прокурора региона Оксана Черединина.
Пока свою позицию озвучила только прокуратура. Сторона защиты еще не высказалась. Прения сторон продолжатся 21 июня. Антон Докучаев до сего дня так и не признал своей вины.
- Мы с защитником согласны с наказанием, которое просит прокурор. Считаем его справедливым и соответствующим тяжести содеянного, - поделилась с корреспондентом volgograd.kp.ru мама девочки Инна.
Напомним, счастливая семейная жизнь волгоградки Инны Докучаевой закончилась всего через месяц после рождения второго ребенка, когда она узнала, что ее новый муж – педофил, а его жертвой стала ее 9-летняя дочь. После выяснилось, что длилась запретная связь целых полтора года, и началось все еще до свадьбы.
- Дочь такие вещи рассказывала, что даже у бывалых волосы зашевелятся. Это просто кошмар, что и как она это рассказывала. Муж ей прививал, что так живут все папы и дочки, во всех семьях, - рассказывала потом Инна.
Женщина опасалась, что ее супруг избежит наказания благодаря вмешательству его родителей - известных и влиятельных в Волгограде врачей. Дело сдвинулось с мертвой точки лишь после того, как его взял на контроль председатель СК России Александр Бастрыкин.
Как показала экспертиза, отчим оказался вменяемым, но с наличием сексуального расстройства. Медики НМИЦ ПН имени Сербского в Москве подтвердили и педофилию, и то, что мужчина в детстве сам подвергался сексуальному насилию.
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