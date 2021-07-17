Обвинившая мужа в изнасиловании дочери волгоградка поедет жаловаться Бастрыкину

Антон и Инна казались идеальной парой. Фото: из личного архива

Шокирующую историю о том, как ее муж полтора года насиловал малолетнюю падчерицу, волгоградка Инна Докучаева рассказала еще в апреле. Вынести «сор из избы» женщина решилась, так как боялась, что муж-педофил может уйти от наказания из-за влиятельных родителей. Спустя несколько месяцев уголовное дело практически не сдвинулось с места, а у волгоградки появилось еще больше вопросов к следствию. Она собирается попасть на прием к председателю СК РФ Александру Бастрыкину и рассказать ему о допущенных нарушениях. По словам Инны Докучаевой, силовики игнорировали ее ходатайства и незаконно поместили ее экс-супруга в лечебно-исправительное учреждение ЛИУ-15 Волгограда, где содержат осужденных с активной формой туберкулеза.

Напомним, вернувшись из роддома после появления совместного ребенка, Инна Докучаева случайно узнала, что ее муж – педофил, а его жертвой стала ее 9-летняя дочь от первого брака. По словам женщины, супруг сначала попросил ее воздействовать на дочь, потому что та не выполняет своих обещаний. Когда же она выяснила, о каких обещаниях шла речь, пошла в полицию. Супруг сам рассказал ей, что трогал Аню (имя ребенка изменено), ласкал и целовал ее… везде.

- Я в этот момент кормила грудью малыша. Попросила его выйти, позвала дочь. Она все рассказала, что он делал, - с дрожью в голосе вспоминает Инна. - Я поняла, что мне нужно отсюда бежать. Тут Антон зашел в комнату с ножом. Я жутко испугалась, думала, что он нас всех сейчас поубивает и закопает здесь же. Муж плакал, на коленях просил у нас прощения, просил никому ничего не рассказывать и изуродовать его за то, что он разрушил нашу семью.

В декабре 2020 года 34-летнего Антона арестовали по подозрению в изнасиловании падчерицы. Постепенно выяснилось, что он начал приставать к девочке еще до свадьбы, когда дочери Инны было всего семь лет.

- Дочь такие вещи рассказывала, что даже у бывалых волосы зашевелятся. Это просто кошмар, что и как она это рассказывала. Муж ей прививал, что так живут все папы и дочки, во всех семьях, - поделилась Инна с «КП-Волгоград».

У пары появился совместный ребенок. Когда Инна вернулась из роддома, она обнаружила, что муж растлевал ее дочь от первого брака. Фото: из личного архива

После того, как волгоградка рассказала эту шокирующую историю в прессе, Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела в отношении Антона Докучаева. Дело взяли на контроль в региональном СУ СКР. Подозреваемого в педофилии в начале июля 2021 года направили в институт имени Сербского для проведения судебно-психиатрической экспертизы. Но чем дольше длится следствие, тем больше у волгоградки сомнений в его объективности.

- На мои жалобы, которые были направлены параллельно, я получила ответы об отказе в их удовлетворении. И.о. руководителя СУ СК России по Волгоградской области Костин Д.А. дал ответ, что мои права и права моей малолетней дочери, пострадавшей от насильника, не нарушались, а обвиняемый Докучаев А.С. динамически наблюдался врачом-психиатром в ФКУ ЛИУ-15 УФСИН России по Волгоградской области, - рассказывает Инна. - До сих пор открытыми остаются вопросы, кто направлял экс-супруга на обследование в ЛИУ-15 Волгограда, в штате которого нет врачей-психиатров, кто проводил за ним наблюдение и по чьему распоряжению.

По словам волгоградки, ее и представителя отказываются ознакомить с постановлениями о назначении экспертиз и их заключениями, затягивается рассмотрение направленных ими жалоб и ходатайств.

- Я считаю, что руководители специально скрывают своих сотрудников, по чьей инициативе Докучаев незаконно помещался в ЛИУ-15, по чьей вине происходит волокита по уголовному делу, - заявляет мать ставшей жертвой насилия девочки.

Поэтому Инна хочет попасть на прием к председателю СК РФ Бастрыкину и лично рассказать ему о допущенных нарушениях. Надежды на местных следователей у нее не осталось.

- Я выплеснула всё это, чтобы меня услышали вышестоящие правоохранительные органы. Я хочу быть уверенной в правосудии. Хочу, чтобы он получил наказание, которое заслужил, чтобы не было подлогов, фальсификации, - говорит Инна. - Если муж действительно невменяемый, пусть его лечат. Я хочу защитить своего ребенка и, возможно, других детей.

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