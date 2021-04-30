«Ночью пробирался в детскую и насиловал мою 7-летнюю дочь»: волгоградка боится, что муж-педофил может уйти от наказания из-за влиятельных родителей

Антон и Инна поженились осенью 2019 года. Фото: из личного архива героя публикации

Счастливая семейная жизнь волгоградки Инны Докучаевой рухнула в один миг всего через месяц после того, как она родила второго ребенка. В тот день она узнала, что ее любимый муж – педофил, а его жертвой стала ее 9-летняя дочь. В декабре 34-летнего Антона арестовали по подозрению в изнасиловании падчерицы. Спустя пять месяцев у Инны появились сомнения в объективности следствия, и она рассказала эту жуткую историю СМИ. Женщина всерьез опасается, что супруг избежит наказания благодаря его родителям - известным и влиятельным в Волгограде врачам. Дело сдвинулось с мертвой точки после того, как его взял на контроль председатель СКР Александр Бастрыкин. Расследование передали в отдел по особо важным делам ГСУ СК России по Волгоградской области.

ЗАПРЕТНАЯ СВЯЗЬ

Антон Докучаев – видный и успешный мужчина, казался почти идеальным, как и его семья. Заботливый отец и муж, жена - красавица, с ними жили дети от предыдущих браков: ее семилетняя дочь и его трехлетний сын.

- У нас были замечательные отношения. Антон был хорошим мужем и семьянином. Мы прожили вместе 2,5 года, и за все это время у меня вообще не было к нему претензий как к мужчине, - рассказывает Инна «КП-Волгоград». - Ссоры, конечно, были, как и у всех, но незначительные.

Поэтому, когда Антон предложил выйти за него замуж, она ответила «да». Свадьбу сыграли осенью 2019-го. Спустя год появился на свет общий ребенок. О том, что по ночам муж пробирался в детскую и насиловал дочь, Инна узнала случайно. Женщине даже в голову не приходило, что за ее спиной может твориться такое. Дело было 29 ноября 2020 года.

- Днем муж сказал мне, что поссорился с дочерью. Я конфликта не видела, хотя у меня месячный малыш на руках, я почти все время была дома. Стала расспрашивать, из-за чего поругались. Муж сказал, что она не выполняет свои обещания. После Антон быстро перевел тему на другого ребенка.

Тогда Инна решила узнать у дочки, что же между ними случилось. Та ответила, что это секрет. Женщина и до этого слышала дома это слово, но дело было накануне праздника, подумала, что ей готовят сюрприз, значения не придала. Тот разговор с дочерью она до сих пор вспоминает как страшный сон. Девочка ничего не хотела говорить: «Папа сказал, что ты будешь ругаться, и дома будет скандал. Спроси у него». Аня* плакала все сильнее. У матери появились сомнения. Тогда она спросила в лоб: он тебя нигде не трогает? Дочь ответила, что трогает.

Инна позвонила мужу, попросила его срочно приехать домой и сразу задала страшный вопрос. По ее словам, он все рассказал, что трогал Аню, ласкал и целовал ее… везде.

- Я в этот момент кормила грудью малыша. Попросила его выйти, позвала дочь. Она все рассказала, что он делал, - с дрожью в голосе вспоминает Инна. - Я поняла, что мне нужно отсюда бежать. Тут Антон зашел в комнату с ножом. Я жутко испугалась, думала, что он нас всех сейчас поубивает и закопает здесь же. Муж плакал, на коленях просил у нас прощения, просил никому ничего не рассказывать и изуродовать его за то, что он разрушил нашу семью.

Инна о таком даже подумать не могла, все происходящее просто не укладывалось в голове:

- У меня не было никаких подозрений. Антон никогда не выделял никого из детей. Моя дочь его папой называла. Для меня педофилы всегда были какими-то криминальными личностями, а он такой положительный. Это был шок.

Семья казалась идеальной. Фото: из личного архива героя публикации

Из дома вместе со всеми детьми женщину вскоре забрал ее отец. Антон ему тоже все рассказал. С супругом Инна общаться перестала, боялась спровоцировать. Написала заявление в полицию.

На Антона Докучаева завели уголовное дело по двум статьям: ч.4 статьи 131 УК РФ «Изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста» и ч.4 статьи 132 «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста» РФ. Суд избрал ему мерой пресечения заключение под стражу.

Инне пришлось выйти на работу, хотя младшему ребенку было всего полтора месяца. Со временем она узнавала все новые подробности преступной связи мужа с дочкой. Признается, что до последнего не хотела в это верить. Была даже мысль простить мужа - она его любила. Последние сомнения развеяла экспертиза, которая показала, что у 9-летней девочки была половая связь.

- Он дал признательные показания. Потихоньку, отматывая назад, мы выяснили, что это началось еще до свадьбы, полтора года назад. На момент, когда он начал к ней приставать, Ане было всего 7 лет. Я не могу это представить, да и не хочу, - сквозь слезы продолжает Инна. - У меня двухметровый муж весом 120 килограммов. И дочка – маленькая, худая, пигалица просто.

Пришлось волгоградке попросить поговорить с детьми и всех знакомых, кто был у них в гостях. К счастью, опасения не подтвердились. Но выяснились некоторые подробности, свидетелями которых были подружки Ани.

У супругов родился совместный ребенок. Фото: из личного архива героя публикации

СТАЛА НЕРВНОЙ, ЖАЛОВАЛАСЬ НА СОН

- Как я ничего этого раньше не замечала? - плачет Инна. - Я, конечно, видела изменения в поведении дочки. Она стала более нервной. Но когда я разговаривала с педиатрами, мне говорили, девочка просто подрастает, отсюда и перепады настроения. Какое-то время Аня плохо спала. Мы ходили по врачам, обследовались, они выписывали препараты. Какие-то еще моменты были, но ничего кричащего.

С тех пор дочь Инны занимается с психологом и как обычно ходит в школу. Мама надеется, что в этом возрасте школьники не читают новостей и не понимают таких слов. Ей самой тоже понадобилась психологическая помощь.

- Когда дочь поняла, что это больше не секрет, и что об этом можно говорить, она такие вещи рассказывала, что даже у бывалых волосы зашевелятся. Это просто кошмар, что и как она это рассказывала. Она поняла, что все это неправильно. Муж ей прививал, что так живут все папы и дочки, во всех семьях.

«ПРОСИЛА ЗАБРАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ, ОБЕЩАЛА ПОМОЧЬ»

Отношения с родителями мужа у Инны сразу не сложились. По ее словам, свекровь была категорически против их брака. Но муж советовал не обращать на это внимания, так как ни одну его женщину мать не приняла. В последнее время Антон с родными тоже не общался.

- Когда все это произошло, свекровь звонила, просила забрать заявление, обещала помочь с психологами, с психиатрами. Говорила, бедная девочка, как же так. Когда она поняла, что заявление я не заберу, наняла защитника и всё. Она перестала со мной общаться, а потом обвинила, что это я во всем виновата, это я Антона испортила. В мою сторону посыпались гадости. Его родители не помогли мне ничем.

На этом общение прекратилось, осталась взаимная неприязнь.

- Что бы там про меня они не говорили, пиар - не пиар, я просто хочу справедливости, – рыдает Инна. – Я знаю, кто пациенты его родителей, я понимаю, что что-то пошло не так. Поэтому я подняла этот бунт и была вынуждена обратиться в СМИ. К сожалению, в нашей стране только таким способом можно чего-то добиться. Потому что, сколько бы я ни ходила, ни обивала пороги, мне говорили – пишите ходатайство, мы вам откажем.

Инна подозревает, что и в первом браке мужа все было вовсе не так, как ей рассказывали. Экс-супруга не просто так оставила ребенка. Хотя она не лишена родительских прав, сын живет сейчас у бабушки с дедушкой.

- Сейчас она видит все это, читает. Почему она не забирает ребенка? У нее панический страх перед этой семьей. Что они с ней сделали? – задается вопросом Инна. - Почему она не забирает сына? Почему ребенка не допросили, почему не проверили? Возможно, он и к нему приставал, и ему требуется помощь. Сыну Антона сейчас 6 лет. С моим ребенком можно было спать в 7 лет, а его - даже допрашивать нельзя, чтобы психику не травмировать. Он так грамотно мою дочь обработал, что, возможно, она не первая. Очень много вопросов к следствию.

«ХОЧУ ЗАЩИТИТЬ СВОЕГО РЕБЕНКА»

Сейчас уголовное дело Антона Докучаева проходит проверку в следственном комитете.

- Я была на личном приеме у руководителя следственного управления по региону. Меня поставили известность, что дело взяли на контроль. У меня появилась надежда, - говорит Инна.

По ее словам, в самом начале следствия она по незнанию подписала заявление о том, что не хочет знакомиться с материалами. Потом была вынуждена нанять адвоката. Юрист нашел множество моментов, в которых нарушались ее права.

- Я не совершила ничего плохого и ужасного, чтобы мне отсюда бежать. Выплеснула всё это, чтобы меня услышали вышестоящие правоохранительные органы. Я хочу быть уверенной в правосудии. Хочу, чтобы он получил наказание, которое заслужил, чтобы не было подлогов, фальсификации. Если муж действительно невменяемый, пусть его лечат. Я хочу защитить своего ребенка и, возможно, других детей.

*согласно законодательству, имя ребенка изменено.