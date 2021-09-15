Мама изнасилованной отчимом девочки: экспертиза показала, что муж вменяемый, но страдает сексуальным расстройством

Мужчина под арестом уже десять месяцев. Фото: из личного архива

Шокирующую историю о том, как ее супруг полтора года насиловал малолетнюю падчерицу, волгоградка Инна Докучаева рассказала, потому что опасалась, что муж-педофил уйдет от наказания из-за влиятельных родителей. После того, как дело взял на контроль Александр Бастрыкин, мужчину отправили на судебно-психиатрическую экспертизу в НМИЦ ПН имени Сербского в Москве. Результаты шокировали женщину не меньше того, что произошло ранее. Столичные эксперты признали Антона вменяемым, хотя экспертиза в Волгограде дала совсем иное заключение. При этом медики подтвердили и педофилию, и то, что мужчина в детстве сам подвергался сексуальному насилию.

- Согласно заключению института Сербского Антон хроническими психическими расстройствами, слабоумием, болезненными состояниями психики не страдал и не страдает в настоящее время. То есть он признан вменяемым, - рассказала «КП-Волгоград» Инна. - Помимо этого установлено, что он страдает расстройством сексуального предпочтения в виде педофилии, которое связано с возможностью причинения существенного вреда другим лицам. Также на одной из судебно-психиатрических экспертиз он сообщил, что в детстве сам неоднократно подвергался сексуальному насилию со стороны своего дяди, родного брата матери. Что за чертовщина творится в этой семье и почему такие люди до сих пор работают в системе здравохранения?!

Напомним, о том, что ее супруг – педофил, а его жертвой стала ее 9-летняя дочь от первого брака, Инна Докучаева узнала вскоре после того, как вернулась из роддома после появления на свет совместного ребенка. По словам волгоградки, выяснилось это случайно: Антон пожаловался на то, что падчерица не выполняет своих обещаний. Когда же мать узнала, о каких обещаниях шла речь, сразу пошла в полицию. Супруг признался, что трогал Аню (согласно законодательству, имя ребенка изменено), ласкал и целовал ее… везде.

34-летнего Антона арестовали по подозрению в изнасиловании ребенка еще в декабре 2020 года. Со временем женщина узнала, что ее супруг начал приставать к ее дочери еще до свадьбы, когда той было семь лет.

- Дочь такие вещи рассказывала, что даже у бывалых волосы зашевелятся. Это просто кошмар, что и как она это рассказывала, - поделилась Инна с «КП-Волгоград». - Муж ей прививал, что так живут все папы и дочки, во всех семьях.

Уголовное дело расследуют уже десять месяцев, сменилось несколько следователей. И с каждым днем у Инны Докучаевой все больше вопросов. У женщины сложилось ощущение, что педофила в Волгограде покрывают: странная экспертиза, то, что его поместили в туберкулезное ЛИУ-15 Волгограда, отклонение ходатайств, отказ в проведении процессуальных проверок и генетических экспертиз. После публикаций в СМИ председатель СУ СКР Александр Бастрыкин поручил взять дело на контроль.

- Я вынуждена обратиться за помощью к Бастрыкину. Только после его вмешательства уголовное дело было передано в первый отдел по расследованию особо важных дел. Возникает вопрос и к сотрудникам прокуратуры Волгоградской области, которые проверяли уголовное дело и поддерживали ходатайство следователя о помещении Докучаева в лечебное учреждение, - женщина возмущена ходом дела. - Если бы я, как мать, не подняла вопрос, то совершивший особо тяжкие преступления против малолетней Докучаев был бы освобожден от уголовной ответственности.

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