В мэрии Волгограда признались, что не будут восстанавливать скейт-парк на набережной

От парка осталось лишь покрытие. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Скейт-парк, который чиновники забрали у детей год назад, обратно на Центральную набережную Волгограда не вернется. В этом официально призналась администрация Волгограда в ответ на запрос депутата гордумы от КПРФ Ильи Кравченко. Ответ администрации Центрального района народный избранник опубликовал в своем телеграм-канале Красный депутат. Чиновники предложили детям кататься в за деньги в ЦПКиО, в то время как скейт-площадка на набережной у памятника Хользунову была бесплатной.

Напомним, «Комсомолка» уже много раз поднимала эту тему. Когда год назад волгоградцы заметили пропажу рамп, на которых сотни детей ежедневно разучивали трюки на скейтбордах, самокатах и трюковых велосипедах, мэрия заявила, что разобрала конструкции в связи с их изношенностью. Их увезли на базу МБУ «Волгоградзеленхоз». Пообещали починить и вернуть на место. И до сих пор не вернули. В итоге юные поклонники экстремальных развлечений прыгают на досках и велосипедах по граниту на набережной, фонтанам, ступенькам. Портят новое благоустройство.

Неделю назад чиновники ответили «КП», что вообще не в курсе, вернется ли когда-то скейт-парк на набережную. Депутату гордумы они ответили более конкретно: не вернется. Мол, набережная является объектом культурного наследия, поэтому установка скейт-парка там не предусмотрена. Хотя площадка со специальным покрытием осталась.

- Дополнительно сообщаю, что на территории ЦПКиО Волгограда в 2019 году установлен скейт-парк, который действует в весенне-летний периоды, - ответил депутату зам главы Центрального района Алексей Конотопкин.

Господин Конотопкин отправил детей в платный парк. Фото: t.me/reddep.

То есть чиновник считает, что вместо бесплатного парка дети могут себе позволить платить каждый день по 250 рублей. Возможно, он думает, что это копейки, потому что за 2021 год заработал 2 миллиона 235 тысяч рублей – это примерно 186 тысяч в месяц. У Алексея Конотопкина (согласно данным, размещенным на официальном сайте администрации Волгограда) в собственности половина дома, квартира, доля в еще одной квартире и автомобиль «Фольксваген Туарег».

Сегодня волгоградский губернатор заявил, что 25 июня в Волгограде на Центральной набережной пройдет масштабный молодежный фестиваль. Обещают работу 10 площадок и концерт молодежных групп. Возможно, волгоградской молодежи стоит попросить в подарок скейт-парк у губернатора, на котором они будут бесплатно проводить время каждый день, а не раз в году. Тогда молодежь может и почувствует на себе заботу властей.