В Волгограде чиновники оставили детей без скейт-парка на набережной

Все элементы площадки разобрали больше года назад и не вернули. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде чиновники как обычно не выполнили свои обещания и лишили молодежь их любимого развлечения. Год назад сотрудники «Водгоградзеленхоза» разобрали скейт-площадку на набережной, где сотни детей от рассвета до заката совершенно бесплатно катались на скейтбордах, трюковых велосипедах и самокатах, отрабатывали сальто и прыжки. После возмущений горожан мэрия пояснила: это ненадолго, скоро вышедшие из строя элементы площадки починим и вернем на место. Но спустя год рампы для трюков так и не появились.

Молодежь, которой не оставили выбора, прыгает на досках где придется, портит гранит и новое благоустройство. Хотя с большой радостью проводила бы время в скейт-парке, если бы он был. В мэрии «КП-Волгоград» теперь уже даже не смогли ответить, вернется ли когда-нибудь площадка на набережную.

У жителей Волгограда много жалоб на главную прогулочную зону отдыха. Одни никогда не могут застать работающим пешеходный фонтан, другие – туалет. На всю набережную работает лишь одна кабинка, куда выстраивается очередь не только из людей, приехавших погулять, но и работников набережной, патрулирующих территорию полицейских.

Более того, подрядчик совершенно не спешит исправлять косяки при благоустройстве. Часть плитки на набережной потрескалась, велодорожка еще прошлого года в глубоких ямах. После того, как сюда вложили миллионы, объект выглядит совершенно неухоженным.