В мэрии Волгограда рассказали, почему разобрали скейт-площадку на набережной

Площадку разобрали и увезли специалисты МБУ "Волгоградзеленхоза". Фото: мэрия Волгограда.

Здесь всегда очень шумно от грохота колес досок и самокатов – скейт-площадка на набережной всегда была любимым местом развлечения у юных жителей города, любящих экстремальные развлечения. Проделывать трюки, взмывать вверх и делать сальто в воздухе тут можно было совершенно бесплатно, и, конечно, все расстроились, когда скейт-площадку закрыли и разобрали. Горожане начали выражать недовольство в соцсетях: детям и так заняться нечем, и последних бесплатных развлечений лишили. Оказывается, это не навсегда. Площадка вернется, но скейтбордитсы ее настолько «ушатали», что после нескольких лет сумасшедших прыжков сооружение стало даже опасным. Обшивка, соединительные элементы – все нужно срочно менять, пока никто не свернул себе шею. Поэтому специалисты МБУ «Волгоградзеленхоз» решили разобрать конструкцию и починить. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в мэрии.

- Сооружение будет перемещено на базу службы для проведения восстановительных работ, после чего возвращено на прежнее место, - обещают чиновники. Когда произойдет возвращение площадки, они не уточнили. Вместе с ней вернут и ограждение.

Лучше бы они сделали это поскорее – а то местом для трюков станут фонтаны, клубы и прочие элементы благоустройства, которые скейтбордисты могут просто испортить.