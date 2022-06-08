На фестивале в Волгограде 25 июня выступят популярные молодежные группы

На набережной на молодежном фестивале выступят популярные среди молодежи артисты Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Волгограде собрался оргкомитет молодежного фестиваля, который пройдет в конце июня. В обсуждении концепции мероприятия приняли участие заместитель губернатора Александр Дорждеев, мэр города Владимир Марченко, представители молодежи. Волгоградские студенты и представители молодежных организация активно работают в разработке программы фестиваля. 25 июня на Центральной набережной и улице Советской будет работать множество тематических площадок, в том числе музыкальной, спортивной, туристической, экологической сфер, предпринимательства. На фестивале пройдет и концерт с участием популярных среди молодой публики артистов.

Пока имена хедлайнеров держатся в секрете. Музыкальных звезд и лекторов, которые выступят в Волгограде, должны назвать на следующей неделе. Также ожидается фейерверк.

- По задумке организаторов мероприятие станет площадкой для общения, отдыха, обмена идеями - оно объединит старшеклассников, студентов вузов и ссузов, представителей молодежных и детских общественных объединений, работающую молодежь, - рассказали в администрации Волгоградской области.

Молодежный фестиваль в Волгограде 25 июня состоится как раз после завершения экзаменов у выпускников и сессий у студентов. Школы в этом году заканчивают 32 тысячи волгоградских старшеклассников.