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Общество8 июня 2022 9:45

На фестивале в Волгограде 25 июня выступят популярные молодежные группы

Организаторы фестиваля молодежи пообещали скоро назвать хедлайнеров большого концерта
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
На набережной на молодежном фестивале выступят популярные среди молодежи артисты

На набережной на молодежном фестивале выступят популярные среди молодежи артисты

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Волгограде собрался оргкомитет молодежного фестиваля, который пройдет в конце июня. В обсуждении концепции мероприятия приняли участие заместитель губернатора Александр Дорждеев, мэр города Владимир Марченко, представители молодежи. Волгоградские студенты и представители молодежных организация активно работают в разработке программы фестиваля. 25 июня на Центральной набережной и улице Советской будет работать множество тематических площадок, в том числе музыкальной, спортивной, туристической, экологической сфер, предпринимательства. На фестивале пройдет и концерт с участием популярных среди молодой публики артистов.

Пока имена хедлайнеров держатся в секрете. Музыкальных звезд и лекторов, которые выступят в Волгограде, должны назвать на следующей неделе. Также ожидается фейерверк.

- По задумке организаторов мероприятие станет площадкой для общения, отдыха, обмена идеями - оно объединит старшеклассников, студентов вузов и ссузов, представителей молодежных и детских общественных объединений, работающую молодежь, - рассказали в администрации Волгоградской области.

Молодежный фестиваль в Волгограде 25 июня состоится как раз после завершения экзаменов у выпускников и сессий у студентов. Школы в этом году заканчивают 32 тысячи волгоградских старшеклассников.