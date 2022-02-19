В Волгоградской области ввели режим повышенной готовности

Фото: пресс-служба Волгоградкой области.

Сегодня, 19 февраля, губернатор Андрей Бочаров ввел режим повышенной готовности в Волгоградской области. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе обладминистрации.

- На оперативном совещании, которое провел губернатор Андрей Бочаров, принято решение о введении на территории Волгоградской области режима повышенной готовности. Глава региона поставил задачи по приему беженцев из Донбасса, - прокомментировали в пресс-службе региона.

В регионе создали оперативный штаб по приему беженцев. Сейчас готовятся пункты временного размещения людей. Напомним, накануне главы ЛНР и ДНР объявили об эвакуации населения в Россию. Первых беженцев приняли в Ростовской области. Также режим повышенной готовности введен в Воронежской области.

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