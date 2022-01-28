Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 28 января: рост заболеваемости замедлился, уменьшилось число смертей

Актуальные данные по коронавирусу в Волгоградской области на 28 января Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Волгоградской области бушует новая волна коронавруса, ежесуточно фиксируется большое число заболевших. При этом за последние 3 дня притормозил рост числа новых заражений – ежесуточно заболевает более 800 волгоградцев. 28 января в Волгоградской области COVID-19 выявили у 825 человек, рассказали «КП-Волгоград» в федеральном оперативном штабе. Сегодня зафиксировали снижение числа смертей от ковида, впервые за полгода в регионе скончались 10 человек. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 28 января 2022 года.

По всей стране заболеваемость из-за «омикрона» стремительной растет. В России 28 января заразились 98 040 человек, скончались 673 пациента. В Волгоградской области за всю пандемию вирус подхватили 138 511 жителей, жертвами ковида стали 5 963 волгоградца.

Статистика коронавируса в Волгоградской области по данным "Яндекса"

За последние сутки в инфекционные стационары Волгоградской области с коронавирусом госпитализировали 254 человека. Выздоровели накануне 206 пациентов. За все время вылечились от коронавируса 124 437 жителей региона.

В Волгоградской области с ростом заболеваемости увеличилась нагрузка на поликлиники, где пациенты простаивают в очередях. В облздраве просят волгоградцев при первых симптомах недомогания не бежать к врачу, а позвонить в поликлинику по телефону. Пациентов будут стараться обслуживать на дому. Жители региона смогут получить дистанционную консультацию любого специалиста.

Тем временем, в регионе увеличивается коечный фонд в ковидных госпиталях. Сегодня пациентов с COVID-19 лечат 18 медучреждений.