Волгоградские поликлиники продолжают плановое лечение пациентов

Волгоградцы могут попасть на прием к любому специалисту. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В последние дни прирост заболевших ковидом настолько большой, что врачам приходится работать круглосуточно. В связи с этим для пациентов поликлиник организовали дистанционные консультации, а также попросили вызывать врача на дом и лишний раз не посещать медучреждение, пользоваться предложенными форматами. Это вовсе не означает, что поликлиники перестали работать - оказание плановой медицинской помощи в амбулаторно-поликлиническом звене продолжается в прежнем объеме, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе облздрава.

Как и прежде, потоки для заболевших ковидом и ОРВИ отдельные от тех, кому нужно, например, к гастроэнтерологу. На плановый прием нужно записываться.

- На терапевтических участках, а также узкими специалистами ведется приём по предварительной записи, работают кабинеты неотложной помощи для пациентов без симптомов ОРВИ, - сообщили в профильном ведомстве.

Более того, только на этой неделе порядка 300 студентов медунивера вышли на практику. Трудоустроен 141 ординатор, в поликлиники области устраиваются еще 90 ординаторов.