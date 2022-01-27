В Волгограде отдали под COVID-19 еще несколько больниц

Растет число госпитализаций. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За последние сутки в Волгоградской области заболел коронавирусом 821 человек, среди них 230 детей, много беременных. При этом за 24 часа 258 человек попали в инфекционные больницы. Поэтому в Волгограде и области стационары один за другим перепрофилируют под прием пациентов с COVID-19. В регионе уже 18 больниц работают как ковидные госпитали, сообщил на брифинге зампред облздрава Николай Алимов.

- Сегодня в режиме инфекционных госпиталей работает 18 медучреждений на 3421 койкомест. Мы постепенно наращиваем мощности. Перепрофилировали горбольницу №1 в Кировском, увеличили коечный фонд в уже действующих стационарах. С 28 января запланировано открытие детского инфекционного отделения на базе больницы №15, такое решение было принято в связи с возросшей заболеваемостью и необходимостью госпитализации детей. Для беременных дополнительно перепрофилировано отделение в основном корпусе больницы №5, - рассказал Николай Алимов.

На пиковых значениях заболеваемости коронавирусом в Волгоградской области готовы отдать ковид-пациентам 10 тысяч коек. На сегодня в госпиталях находится 2091 волгоградец с коронавирусом и пневмонией. В реанимации врачи спасают 131 пациента.