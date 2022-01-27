Из-за большой нагрузки на врачей заболевших волгоградцев просят не ходить в поликлинику

Волгоградские поликлиники переходят на дистанционное лечение пациентов Фото: Юлия Данильченко

С ростом заболеваемости коронавирусом поликлиники Волгоградской области переполнены пациентами. Подхватить ковид в медучреждении может пациент, который обратился с другим заболеванием. Чтобы снизить скопление людей, волгоградские поликлиники переводятся на дистанционный режим работы. Больных просят не паниковать и действовать согласно памяткам и алгоритмам минздрава РФ, они будут опубликованы на сайтах медучреждений. При необходимости врач сам посетит больного на дому. Плановая помощь в амбулаторном звене приостанавливаться не будет, рассказали представители облздрава на брифинге оперативного штаба.

АМБУЛАТОРНАЯ ПОМОЩЬ БУДЕТ ОКАЗЫВАТЬСЯ ДИСТАНЦИОННО

- Мы ориентируем поликлиники на дистанционную работу, на выезды, для этого увеличили количество автотранспорта. В поликлиниках расширился штат, разработаны дополнительные штатные расписания, в том числе для того, чтобы выезжали на дом. Надеемся, что в ближайшие дни работа стабилизируется, - рассказал заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов.

К пациенту на дом будут приезжать врачи или медсестры, чтобы взять анализы или выдать лекарства. Также дистанционно будут выдаваться больничные листы. В облздраве просят волгоградцев не бежать при первых признаках недомогания в поликлинику и отмечают, что многие узкопрофильные специалисты задействованы для работы с ковидными пациентами.

ВОЛГОГРАДЦЫ БОЛЕЮТ НЕ ТОЛЬКО КОВИДОМ

- Много обращений в поликлиники не только с коронавирусом, а также с гипертоническими кризами, першением и тех, которые не связаны с инфекционными болезнями. Нахождение дома в течение трех дней, которые работодатель может предоставить, поможет снизить тот вал нагрузки, который сейчас есть. Даже если возникли какие-то симптомы, элементарная помощь – это жаропонижающие, противовирусные препараты, полоскание, - отметила главный врач поликлиники №2 Мария Магдеева.

Волгоградцев просят в течение нескольких дней посмотреть за своим состоянием лично и следовать рекомендациям минздрава по лечению легкой формы ковида. Если после двух дней температура не спадает, тогда следует позвонить в поликлинику.

ПО БАЛЛАМ ОПРЕДЕЛЯТ СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ

- Дистанционный режим предполагает, когда человек обращается в поликлинику по телефону, проходит первичный опросник. Такие алгоритмы прислал минздрав. За каждый ответ будут даваться баллы, по их сумме оператор переводит на диспетчера скорой помощи или вызывает врача на дом. Механизмы связи для получения QR-кода, думаю, сейчас наладятся с учетом нового формата работы, - добавил Николай Алимов.

ВЫЕЗДНЫЕ БРИГАДЫ ПОСЕЩАЮТ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ

Плановая амбулаторная помощь в Волгоградской области приостанавливаться не будет, только делается упор на дистанционный формат. Эта касается и детских, и взрослых поликлиник. При посещении врачом на дому при необходимости экспресс-тестирование на коронавирус будут выполнять терапевты и педиатры.

- Дети с симптомами ОРВИ обслуживаются на дому участковыми педиатрами и выездными бригадами. Плановый педиатрический прием ведется на участках в блоке здоровых детей. В ряде медицинских организаций открыты отдельные кабинеты для приема детей выходящих с карантина и выписывающихся по выздоровлению. Прием узких специалистов осуществляется в блоке здорового ребенка, однако в ряде организаций эти специалисты также привлечены для работы с детей с признаками ОРВИ. Потоки пациентов строго разграничены, организованы отдельные входы, поток пациентов не пересекается, - сообщили в облздраве.