Под Волгоградом шесть мигрантов отравились угарным газом в теплице

Следователи возбудили уголовное дело. Фото: СУ СКР по Волгоградской области.

Восемь человек стали жертвами угарного газа 25 и 26 января в Волгоградской области. Накануне в палатке у Цимлянского водохранилища нашли двух рыбаков, которые грелись с помощью газового баллона и горелки. Сегодня в одной из теплиц Рахинского сельского поселения нашли мертвыми сразу шесть мигрантов. Сотрудники СУ СКР возбудили уголовные дела по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Об этом «КП-Волгоград» в пресс-службе следкома.

- По данным следствия, семеро уроженцев ближнего зарубежья прибыли на территорию Волгоградской области для осуществления работ по растениеводству. 26 января текущего года один из мужчин направился теплицу, где обнаружил тела шестерых своих знакомых, после чего была вызвана скорая медицинская помощь, - уточнили в ведомстве.

Предварительная причина смерти – отравление угарным газом. Седьмой мужчина сейчас в больнице, его спасают врачи.

При осмотре места трагедии следователи обнаружили ряд серьезных нарушений правил безопасности. Владелец неправильно поставил бензогенератор, продукты распада которого не выветривались и оставались внутри теплицы.

- По поручению руководства управления на место происшествия выехала следственная группа в составе следователей и следователей-криминалистов регионального управления СКР, - резюмировали в региональном следкоме.

Эксперты проводят следственные действия, расследование продолжается.

Прокуратура региона организовала проверку.

- В ходе надзорной проверки будет дана правовая оценка, в том числе, соблюдению требований трудового и миграционного законодательства. По итогам проверки, при наличии оснований, будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - прокомментировали в пресс-службе областной прокуратуры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Под Волгоградом в палатке нашли тела двух молодых рыбаков. Товарищи 23 и 24 лет отравились угарным газом (подробности)

20-летняя девушка погибла от отравления угарным газом в Волгограде. Возбуждено уголовное дело (подробности)

Под Волгоградом два человека отравились угарным газом в квартире. Региональный следком возбудил уголовное дело (подробности)