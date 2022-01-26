Под Волгоградом в палатке нашли тела двух молодых рыбаков

Волгоградский следком проводит проверку по факту обнаружения тел двух рыбаков на Цимлянском водохранилище. Как сообщил «КП-Волгоград» руководитель Котельниковского МСО СУ СКР по региону Хонгор Муджиков, несколько дней назад молодые люди 23 и 24 лет приехали из Ростова, чтобы отдохнуть. Вскоре они перестали выходить на связь, и родственники обратились в экстренные службы. На место выдвинулись поисковики. 25 января спасатели нашли мужчин в палатке, они уже были мертвы. Никаких следов насильственной смерти на них не обнаружили. Как выяснилось, к трагедии привела собственная небрежность.

- Смерть молодых людей наступила в результате отравления угарным газом, так как рыбаки для обогрева своей палатки использовали переносной газовый баллон с подключением к нему самодельно оборудованную техническую газовую горелку, на момент осмотра газовый баллон был пуст, а в помещении палатки отмечался резкий запах бытового газ, - уточнили в следкоме.

Но окончательные выводы сделают после СМЭ. Отмечается, что подобные случаи, к сожалению, не редкость. Практически каждый год при аналогичных обстоятельствах гибнут рыбаки.