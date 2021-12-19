Девушка погибла от отравления угарным газом в Волгограде

Следователи выясняют все обстоятельства трагедии. Фото: Кирилл ЧАЩИН

Трагедия произошла в центре Волгограда - 20-летняя девушка погибла от отравления угарным газом. Следователи возбудили уголовное дело по статье «выполнение услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Причиной загазованности в одной из квартир на проспекте Ленина, 43 стала проблема с вентиляцией. Но во время недавнего техобслуживания никаких дефектов специалисты не обнаружили, сообщили в следственном управлении регионального СКР.

- В октябре 2021 года в ходе проверки квартиры сотрудниками организации технического обслуживания дефектов системы вентиляции выявлено не было, - рассказала «КП-Волгоград» представитель регионального СКР Дарья Буянова.

При этом, как выяснили следователи, в квартире, где проживала погибшая девушка, с 2013 года была установлена система принудительной вентиляции в ванной комнате и на кухне. Когда она работала одновременно с газовой колонкой, в комнатах и санузле скапливалась окись углерода.

Сейчас следователи продолжают выяснять все обстоятельства, которые привели к трагедии. Им предстоит установить, кто допустил выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности.

- Их действиям или бездействию будет дана юридическая оценка, - подчеркивают в СКР.

Напомним, в этом году уже двое подростков погибли от отравления угарным газом в Волгограде. В апреле скончался 13-летний мальчишка, его нашли мертвым в ванной комнате в аварийном доме на улице Урюпинской. После трагедия повторилась.