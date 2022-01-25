Под Волгоградом два человека отравились угарным газом в квартире

Региональный следком возбудил уголовное дело Фото: Олег ЗОЛОТО

Волгоградский следком возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам» после гибели двух человек в городе Жирновск. Мужчина и женщина скончались в собственной квартире от угарного газа еще 23 декабря прошлого года. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

- По данным следствия, в одной из квартир дома 24 по улице Чехова города Жирновск обнаружены тела мужчины и женщины, причиной смерти которых явилось отравление угарным газом, - прокомментировали в следкоме.

Сейчас выяснилось, что причиной смерти стала протечка, которая произошла из-за неправильной установки газового проточного водонагреваля. Эксперты обнаружили между патрубком дымоотвода с металлической трубой негерметичные места. Следователи выясняют, кто виновен в случившемся, расследование продолжается.