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Происшествия25 января 2022 13:03

Под Волгоградом два человека отравились угарным газом в квартире

Региональный следком возбудил уголовное дело
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
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Региональный следком возбудил уголовное дело

Региональный следком возбудил уголовное дело

Фото: Олег ЗОЛОТО

Волгоградский следком возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам» после гибели двух человек в городе Жирновск. Мужчина и женщина скончались в собственной квартире от угарного газа еще 23 декабря прошлого года. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

- По данным следствия, в одной из квартир дома 24 по улице Чехова города Жирновск обнаружены тела мужчины и женщины, причиной смерти которых явилось отравление угарным газом, - прокомментировали в следкоме.

Сейчас выяснилось, что причиной смерти стала протечка, которая произошла из-за неправильной установки газового проточного водонагреваля. Эксперты обнаружили между патрубком дымоотвода с металлической трубой негерметичные места. Следователи выясняют, кто виновен в случившемся, расследование продолжается.

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