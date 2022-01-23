«Вывезти на автомобиле никто не мог»: подробности исчезновения школьницы под Волгоградом рассказал водитель хлебовозки

Вот уже полторы недели сотни человек ищут пропавшую школьницу. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Десятые сутки в Волгоградской области ведутся поиски 15-летней Айлиты Ли из села Чухонастовка. Пока безрезультатно. В тот день, 13 января, девочка ушла в школу, но на занятиях не появилась и домой не вернулась. Что с ней случилось – пока неизвестно. Но Айлиту в этот период видел водитель хлебовозки из Камышинского района Алекандр Оноприенко. Мужчине надоели слухи и домыслы, и он решил официально рассказать о том, что знает.

13 января Александр приехал к сельскому магазину, где выгружал хлеб. Он простоял там какое-то время. Айлита дважды прошла мимо и каждый раз здоровалась.

«Да, я её видел два раза, когда она со мной здоровалась. По словам местных жителей, данная девочка могла около десяти раз пройти мимо и десять раз поздороваться. Я её запомнил только по лицу. В чем она была одета и что у нее было с собой я не запомнил, так как не обязан всех проходящих мимо меня запоминать. Куда и в какую сторону она пошла я не видел. От своего автомобиля я не отходил, так как он не закрывается, а там продукция, документы», - объяснил водитель.

После второго раза, спустя примерно 5 минут, мимо на машинах проезжали работники фермы, которая находится недалеко от села. А вообще в тот день была сильная метель, даже рейсовый автобус не пришел. Александр рассказал, что и его автомобиль откапывали. Поэтому версия с похищением ему кажется маловероятной – застревали многие.

«Похитить и вывезти её на автомобиле никто не мог, так как в тот день был сильный ветер и снегопад, дорога была занесена снегом, я с трудом пробился в данное село на своем автомобиле».

Как выяснилось, раньше мужчина работал в правоохранительных органах. Он даже выдвинул свои предположения.

«А теперь могу сказать свои выводы, так как я был раньше участковым и имею многолетний опыт. Дети уходят из-за того, что имеются негативы: конфликты со сверстниками, подростками старшего и младшего возраста, а также негативная ситуация в семье. И как бы там не говорили, что данную девочку никто не обижал, я никогда в жизни не поверю. Считаю, это все-таки было. Тем более она могла уйти, по слухам, на меловые горы (это даже в интервью ее мамы имеется). Там можно заплутать и не дойти до них, а после и замёрзнуть. Пусть я ошибаюсь» - пишет Александр.

Напомним, Айлиту ищут с 13 января сотни человек. СК СКР по Волгоградской области возбудил уголовное дело по статье «Убийство». В уличном туалете нашли портфель девочки, а там – дневник с тревожными записями. Позднее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать его в центральный аппарат.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Нужны бензин, генераторы, сухой паек: в Волгоградской области седьмой день идут поиски пропавшей школьницы (подробности)

«Все надоело, пойду на меловые горы»: мама пропавшей в Волгоградской области школьницы рассказала о записи в ее дневнике (подробности).