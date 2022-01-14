До 31 м/с: Волгоградскую область накроет жестокий шторм с разрушениями

На Волгоград и область надвигается сильнейший ветер Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Непрекращающийся снегопад и метель, которые властвуют в Волгоградской области уже несколько дней, будут не самыми опасными природными капризами. В ближайшее время регион ожидает еще большее испытание. До конца суток 14 января и на протяжении 15 января в Волгограде и области ожидает очень сильный ветер. По сообщениям ГУ МЧС России по Волгоградской области со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, усиление западного, северо-западного ветра достигнет порывов до 25-31 м/с. По шкале Бофорта такой ветер оценивается как жестокий шторм.

При ветре от 28,5 до 32,6 м/с ожидаются большие разрушения на значительном пространстве, сообщает Гидрометцентр России. В связи с ухудшением метеоусловий волгоградские спасатели рекомендуют гражданам соблюдать меры безопасности.

- При парковке машин следует выбирать место вдали от деревьев, рекламных щитов, а также слабо укрепленных конструкций. При обнаружении оборванных проводов линий электропередачи или других повреждений энергетических объектов не нужно приближаться к ним, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

При неисправностях электричества нужно сообщить в региональную энергетическую компанию по номеру телефона 8-800-100-70-60. Из-за понижения температуры возникает риск увеличения пожаров в жилых домах из-за несоблюдения пожарной безопасности. Необходимо соблюдать правила использования обогревательных приборов.

15 января в Волгограде и области продолжат идти снег и мести метель. Температура воздуха в районах региона ночью и днем будет -1...-6º. В Волгограде в ночь на субботу -2...-4º, днем -1...-3º.

Волгоградский регион уже несколько дней живет в условиях непогоды. Из-за снегопада на дорогах с утра до вечера 9-10-балльные пробки. Спецтехника не успевает расчищать дороги от осадков, которые идут и идут. Осложняет ситуацию сильнейшая метель. Дорожный коллапс привел к резкому росту цен на такси, стоимость поездки на 5 км составляет более 400 рублей.

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