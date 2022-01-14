Снегопад в Волгограде показали на видео с высоты

Снегопад в Волгограде. Кадр видео Волгоградсверху.

«13 января началось со снегопада. Пробки, сугробы... красота», - красивое видео второго дня снегопада в Волгограде с высоты птичьего полета опубликовал видеоблогер Александр Блинков. Квадрокоптер пролетает над центром города, который выглядит прекрасным и чистым, словно в сказке.

- Прекрасная зимняя сказка! – комментируют видео подписчики. – Конечно, коммунальщикам и водителям пришлось нелегко, но этот день стоил того, чтобы быть.

На кадрах видео одного снежного дня с высоты сменяют друг друга площадь Ленина, музей-панорама и разрушенная мельница, набережная и центральные улицы города, планетарий, Дом офицеров и железнодорожный вокзал, новогодние ели, стадион «Волгоград Арена» и Мамаев курган - все укрыто белоснежным покрывалом января. Лед на Волге и снежная пелена над городом. Хотя горожане и немало пострадали из-за продолжающегося по сей день снегопада, неочищенных дорог и дворов, Волгоград в белом очень красив.