Волгоградских медиков готовят к атаке «омикрона»

Медики готовятся к новой волне коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоградской области готовятся к распространению штамма коронавируса «омикрон». Медики вновь окажутся на передовой, а систему здравоохранения ждут колоссальные нагрузки. Поэтому на клиническом совете 12 января особое внимание уделили задачам, которые стоят перед облздравом. Среди них – полная вакцинация и ревакцинация медиков «красной зоны» и соцработников до 1 февраля 2022, подготовка новых кадров и сохранение качественной экстренной и плановой медпомощи.

Чтобы подготовить медиков, профильные больницы и ковидные стационары к работе в условиях осложнения санитарно-эпидемиологической ситуации властям необходимо сохранить и укрепить кадровый потенциал здравоохранения. Поэтому до 1 февраля персонал инфекционных госпиталей пройдет дополнительное обучение по обновленным рекомендациям Минздрава.

Также в Волгоградской области сформируют кадровый резерв врачей и медсестер, ординаторов и студентов, пенсионеров и волонтеров, которые пойдут работать в «красную зону», когда будут открывать новые госпитали. Людей закрепят за конкретными стационарами. А перевод больниц на инфекционный профиль теперь должны будут обеспечить не за 15 дней, а всего за неделю.

Поликлиники и колл-центры, которые будут завалены звонками, тоже пройдут дополнительную подготовку к атаке штамма «омикрон». Особое внимание уделят кадровому голоду в службе скорой помощи. Также чиновники должны будут обеспечить своевременные поставки ковидных лекарств, СИЗов и кислорода в больницы.