Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 17 июня: в регион поступила третья вакцина от ковида

В Волгограде и области теперь три вакцины от ковида. Фото: Олег ЗОЛОТО

По всей стране растет заболеваемость коронавирусом. На сегодня в России более 14 тысяч новых случаев заражения, из них более 6 тысяч заболевших в Москве. В Волгоградской области по сравнению со столичными регионами рост минимальный, но все же он есть. Плюс 93 заболевших COVID-19 волгоградцев за последние сутки – по этому показателю область идет на 24-м месте по стране. Однако по общему числу подхвативших ковид за время пандемии Волгоград все еще на 14-м месте в России – количество заразившихся приблизилось к 61,3 тысячи человек. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 17 июня 2021 года.

Пока в столице и других регионах вводят новые ограничения по ковиду и обязательную вакцинацию, Волгоградская область с 12 июня ослабила карантинные меры. Но власти готовятся к любому варианту развития событий.

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В ковидных госпиталях на сегодня около полутора тысяч пациентов, много тяжелых больных. Однако статистика по смертности от коронавируса в последние дни снизилась в полтора раза. На сегодня в Волгограде и области снова зарегистрировали пять смертей – по факту все они случились еще полтора месяца назад. К тому же в статистику попадают только те, у кого ковид стал основной причиной смерти. Всего таких в регионе за год пандемии 1439 человек.

Если еще неделю назад цифры по числу вылечившихся от коронавируса шли почти вровень с числом заболевших, то сейчас разрыв увеличился. Закрыли больничные листы за минувшие сутки 73 волгоградца. Всего победивших ковид волгоградцев уже более 58,3 тысячи, многим из них требуется длительное восстановление. Поэтому в облздраве решили ввести для них углубленную диспансеризацию.

Тем временем, в Волгоград поступила первая партия третьей вакцины «КовиВак» от коронавируса от центра Чумакова. Полностью завершили иммунизацию почти 270 тысяч волгоградцев, первую прививку сделали 340 тысяч жителей региона.