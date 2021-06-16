Теперь в Волгограде три вакцины: в регион привезли партию «КовиВак»

Выбор вакцин теперь еще больше. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Если вы по каким-то причинам не хотели прививаться от коронавируса «Спутником V» или «ЭпиВакКороной», которые уже давно поступили в нашу область, теперь выбор вакцин больше. 16 июня администрация Волгоградской области сообщила, что в регион привезли третью вакцину – «КовиВак». Ее разработали в федеральном научном центре имени Чумакова. Нам выделили пока 3900 комплектов вакцины. Их уже распределили по прививочным центрам.

Этот препарат немного отличается от своих предшественников. Если «Спутник V» или «ЭпиВакКорона» содержат фрагменты вируса, то вакцина Чумакова – сам вирус.

- При этом сам вирус деактивирован, то есть безопасен для человека. Вакцина вводится два раза с интервалом в 14 дней, - говорят в облздраве.

Эту вакцину готовы вводить волгоградцам в возрасте от 18 до 60 лет. Тем, кто старше, а также людям, у которых врачами подтверждена серьёзная поствакцинальная реакция или осложнение на любую предыдущую вакцинацию, а также аллергикам, беременным и кормящим в этой прививке откажут.

Напомним, волгоградские власти мечтают, что к осени мы достигнем коллективного иммунитета. Для этого должны сделать прививки от коронавируса 60-70% волгоградцев. Губернатор Андрей Бочаров попросил работодателей стать примером для сотрудников и первыми сделать прививку, побудив вакцинироваться весь свой коллектив.

На сегодня в Волгоградскую область поступило около 390 тысяч комплектов вакцины «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Прививку жители региона могут сделать в 61 стационарном прививочном пункте. А на предприятия и в учебные заведения приезжают мобильные бригады.