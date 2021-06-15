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Общество15 июня 2021 20:39

Переболевшие коронавирусом волгоградцы пройдут углубленную диспансеризацию: что включено

Задействуют для диспансеризации все поликлиники и центральные районные больницы Волгоградской области
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВАИнна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Восстановиться после ковида помогает дыхательная гимнастика, которой обучают специалисты ЛФК.

Восстановиться после ковида помогает дыхательная гимнастика, которой обучают специалисты ЛФК.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

По решению антиковидного оперштаба Минздрава РФ в комитет здравоохранения Волгоградской области издал приказ о проведении углубленной диспансеризации жителей региона, переболевших коронавирусом. Волгоградцы смогут оценить состояние легких и крови, а также пройти расширенное обследование, если оно понадобится. Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на документ, диспансеризация после коронавируса будет проходить в два этапа, задействуют для этого все поликлиники и ЦРБ региона. Стартует кампания с 1 июля 2021 года.

Что проверят на первом этапе углубленной диспансеризации у переболевших коронавирусом в Волгограде и области:

- сатурация в состоянии покоя, при нормальном результате (от 95% и выше) и жалобах на одышку и отеки – тест с 6-минутной ходьбой;

- спирометрия;

- общий развернутый анализ крови + биохимический (холестерин, липопротеин низкой плотности, С-реактивный белок, креатинин и т.д.);

- определение концентрации Д-димера в крови для переболевших в средней и тяжелой форме;

- рентгенография грудной клетки (не чаще раза в год).

На втором этапе:

- ЭКГ и КТ (при сатурации ниже 94% или по результатам теста с ходьбой);

- дуплексное сканирование вен нижних конечностей (по результатам исследования Д-димера).

Многим из тех, кто переболел коронавирусом, приходится восстанавливать здоровье долгие месяцы. Чаще всего жалуются волгоградцы на одышку, проблемы со сном и тревожность. Многие не способны работать в прежнем режиме. У некоторых обостряются старые «болячки», у кого-то появляются заболевания, которых раньше не было. Только в 2021 году в Центр реабилитации с проблемами обратились более 1700 переболевших коронавирусом жителей Волгограда и области. Их учат разрабатывать легкие при помощи дыхательной гимнастики, с ними работают невролог, терапевт, кардиолог и другие профильные специалисты.

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