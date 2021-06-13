Ограничения по коронавирусу в Волгоградской области: что изменится с 12 июня

Большинство коронавирусных ограничений в Волгограде и области продолжают действовать. Фото: Алена МАРТЫНЕЦ

Волгоград и область уже больше года живут в режиме повышенной готовности из-за COVID-19, карантинные ограничения по коронавирусу действуют с марта 2020-го. С тех пор запретов стало меньше, но большинство из них еще действует. С началом дачного сезона в мае 2021 года в регионе отменили режим обязательной самоизоляции для пенсионеров старше 65 лет, сняли часть запретов для туристов. В начале школьных каникул вышла новая редакция режимного постановления 179 губернатора Волгоградской области (скачать текст документа), которая отменила еще часть ковидных запретов для детей и отдыхающих. Подростки теперь могут пойти в ТРК без родителей, открылись детские комнаты, кафе и ресторанам разрешили работать по ночам, конечно, при соблюдении антиковидных правил.

И это в то время как в Москве объявили нерабочую неделю и ужесточили ограничения. Однако большая часть карантинных ограничений по коронавирусу все еще продолжают действовать и в Волгограде. Носить маски обязательно, как и измерять температуру при входе. Смотрим, что еще изменилось в Волгограде и области с 12 июня 2021 года, и по каким правилам будем жить этим летом.

КАКИЕ КАРАНТИННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО КОРОНАВИРУСУ ОТМЕНИЛИ И ОСЛАБИЛИ В ВОЛГОГРАДЕ И ОБЛАСТИ С 12 ИЮНЯ 2021

Оперативный штаб Волгоградской области с 12 июня 2021 года отменил ряд карантинных коронавирусных ограничений и запретов для детей. Летом дети и подростки до 18 лет могут заходить в торговые и развлекательные центры без родителей. Кафе, рестораны и прочие заведения общепита могут вновь открыть детские комнаты и игровые зоны. В развлекательных, детских и игровых комнатах разрешили проводить массовые мероприятия и праздники, но с ограничением – на каждого ребенка должно быть не менее 4 квадратных метров площади. Родителей могут пускать туда вместе с детьми.

Сняли с 12 июня 2021 в Волгограде и области и запрет на работу летних веранд, кафе, баров и ресторанов по ночам. Теперь посетители могут не прерывать свой отдых в 23.00.

Новая редакция постановления губернатора Волгоградской области № 179.

КАКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО КОРОНАВИРУСУ ПРОДОЛЖАЮТ ДЕЙСТВОВАТЬ В ВОЛГОГРАДЕ И ОБЛАСТИ В ИЮНЕ 2021

Хотя у жителей Волгограда и области с 12 июня 2021 появилось больше свободы и стало меньше карантинных ограничений по коронавирусу, главные из них придется соблюдать и жарким летом. Социальная дистанция, измерение температуры на входе в торговые центры и учреждения, маски, правила дезинфекции – все это остается с нами.

Носить маску в Волгоградской области обязательно в магазинах, в транспорте и на остановках, на вокзале и в аэропорту, в лифтах и на парковках, в госучреждениях, медклиниках и театрах, а также в других местах массового пребывания людей. При этом кассиры могут не обслуживать покупателей, которые не хотят применять средства индивидуальной защиты. Зато перчатки сейчас не требуют, хотя и рекомендуют надевать их в местах скопления людей.

Работать на удаленке летом 2021 года продолжают треть волгоградцев, включая сотрудников в возрасте и с хроническими заболеваниями.

Хотя общепиту и разрешили не закрываться в 23 часа, корпоративы и банкеты, танцы и кальяны официально все еще запрещены. Музеи, театры и кинотеатры продолжают работать с заполнением зала не более, чем на 50% и с соблюдением масочного режима.

На торжественную регистрацию в загс молодожены могут пригласить до 8 человек.

Пенсионерам все еще рекомендовано соблюдать самоизоляцию дома или на даче, ходить в магазин по утрам и избегать скопления людей.

Волгоградцам также рекомендуют не ходить в храмы, отказаться от поездок и мероприятий, где более 10 участников. Тем не менее, праздники на улицах и в парках устраивают все чаще.

Работодатели все так же обязаны обеспечить антиковидную защиту своих работников, не допускать заболевших на рабочее место.

На сегодня в Волгоградской области ежедневно фиксируют около 90 заболевших коронавирусом и 8 – 10 летальных исходов. Регион остается на 14 месте в стране по общему числу заразившихся.