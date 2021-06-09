Под Волгоградом оскандалившийся экс-депутат угнал у селян 22 коровы

Коров местных жителей загнали на частный комплекс. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Прокуратура Волгоградской области возбудила уголовное дело за самоуправство после загона крупного рогатого скота жителей поселка Степной Городищенского района на частный животноводческий комплекс, принадлежащий скандально известному экс-депутату облдумы Гасану Набиеву. Как сообщает пресс-служба ведомства, селяне на время лишились 22 коров.

Начала прокуратура проверку после сообщений СМИ об инциденте в поселке Степном. Конфликт между жителями и владельцем племенного хозяйства Степное разгорелся в мае. По словам селян, экс-депутату не понравилось, что коровы местных жителей пасутся на землях его хозяйства, поэтому он приказал загнать скот на свой комплекс. Вернули коров владельцам только после вмешательства местных властей, а селяне пожаловались в прокуратуру. На прием к Городищенскому прокурору Татьяне Ивлиевой с жалобами на «помещика» пришли несколько десятков владельцев угнанных коров.

- По результатам проверки возбуждено уголовное дело по статье «самоуправство». Ход и результаты расследования взяты на контроль, - рассказала «КП-Волгоград» старший помощник прокурора области Оксана Черединина.

Напомним, имя Гасана Набиева стало известно на всю страну два года назад после того, как на одном из заседаний Волгоградской облдумы он заявил, что «пенсию восемь тысяч рублей получают только тунеядцы и алкаши». Разгорелся скандал, за пенсионеров вступились многие политики и известные люди, Набиева пропесочил в стихах Сергей Шнуров. После депутата исключили из партии и лишили мандата.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Депутат, назвавший получающих 8 тысяч пенсионеров тунеядцами и алкашами, зарабатывает миллионы

Сначала высказываниями про то, что жить на макарошках можно вполне себе здорово, отличилась саратовская чиновница. Теперь на волне волгоградский депутат единоросс Гасан Набиев. Он заявил, что «пенсию восемь тысяч рублей получают только тунеядцы и алкаши». Высказался парламентарий на внеочередном заседании Волгоградской областной Думы 6 марта. Депутаты рассмотрели и поддержали федеральный закон о социальных доплатах к пенсии неработающих пенсионеров, чей доход ниже прожиточного минимума. Во время обсуждения и разгорелась дискуссия. История тут же разлетелась по соцсетям и вызвала волну возмущения (подробности).

МНЕНИЕ

Бояре совсем охамели...

Может, кто помнит - такой "диагноз" Владимир Путин на Большой пресс-конференции 20 декабря прошлого года поставил тем, кто, по его же словам, "оказались не на своем месте, просто неаккуратно высказываются". "Такие тоже есть, - согласился президент.- Но это же мы все, это наша среда. Такой человек был вчера кем-то, сегодня стал чиновником, возьми и ляпни там что-нибудь. Ну, он и не готов. Это значит, что он просто не готов для такой работы" (подробности)

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Я вступаюсь за алкашей и тунеядцев,

Потому, как сам из этих самых родом (подробности).

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