Тренерский штаб Юрия Батуренко покидает «Ротор»

Фото: СК "Ротор"

У волгоградского «Ротора» снова будет новый главный тренер. Предыдущий штаб во главе с Юрием Батуренко завершил работу в клубе. Вместе с ним уходят Хасанби Биджиев, Андрей Семин, Дмитрий Тяпушкин и Николай Приймак. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе «Ротора», специалисты покидают клуб в связи с истечением срока трудовых соглашений.

Юрий Батуренко возглавил волгоградскую команду в марте этого года. Он сменил уволенного Александра Хацкевича. Однако официально Батуренко не мог быть рулевым «Ротора», у него нет лицензии Pro. Поэтому де-юре главным тренером сине-голубых стал Хасанби Биджиев. При этом тренерском тандеме «Ротор» провел в Российской премьер-лиге 7 матчей, в которых не одержал ни одной победы, однажды сыграл вничью и потерпел 6 поражений. В итоге волгоградский клуб занял в РПЛ 15-е место и вылетел в Футбольную национальную лигу.

В ближайшее время «Ротор» объявит имя нового наставника. В СМИ обсуждают ряд специалистов, которые могут возглавить команду. Наиболее явным кандидатом является Дмитрий Хохлов.