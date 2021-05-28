Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 28 мая: опасность сохраняется, снова 8 смертей за сутки

Актуальные данные по коронавирусу в Волгоградской области на 28 мая Фото: Олег ЗОЛОТО

Все большее число людей заражаются коронавирусом. И пусть темпы прироста заразившихся не такие высокие, как осенью или зимой, все равно каждый день в Волгоградской области подтверждается около сотни новых случаев ковида. Сегодня, 28 мая, в регионе заболели 90 жителей. И Волгоградская область занимает только 16-е место в стране по числу новых выявленных заболевших, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. Всего в России в пятницу подтвердили 9 252 случая COVID-19 в 83 регионах. В Волгоградской области не снижается уровень смертности. Сегодня жертв вируса стало еще больше. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 28 мая 2021 года.

Статистика портала стопкоронавирус.рф

За последние сутки в Волгоградской области подтвердились 8 смертей от осложнений ковида. Всего пандемия унесла жизни 1 289 волгоградцев. При этом с марта прошлого года в регионе заболели 59 526 человек. Выздоровели из этого числа 56 777 пациентов. За последние сутки выписка из инфекционных госпиталей или с домашних больничных составила 84 человека.

Статистика коронавируса в Волгоградской области по данным "Яндекса"

Медики отмечают, что опасность коронавируса сохраняется. Несмотря на то, что ежедневно заболевают менее ста волгоградцев, в ковидные госпитали поступает большое число пациентов с тяжелой формой заболевания. Об этом сообщил зампредседателя облздрава Николай Алимов. Он также отметил, что специалисты до сих пор не знают, как спустя время отразится вирус на здоровье человека, который смог вылечиться. Главный гериатр комитета здравоохранения Волгоградской области Олег Кириллов рассказал, что легкая форма COVID-19 не вызывает стойкого иммунитета, главный метод профилактики – вакцинация.