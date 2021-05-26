«Мы не знаем, что будет с переболевшими коронавирусом»: в облздраве рассказали о тяжелых последствиях ковида у волгоградцев

Число тяжелых случаев коронавируса в Волгоградской области увеличилось Фото: Артем КИЛЬКИН

Может показаться, что коронавирус пошел на спад в Волгоградской области. Такой вывод напрашивается по числу новых заболевших каждые сутки. Подтверждается менее ста случаев ковида. Однако специалисты уверяют, что слабее вирус не стал. В регионе возросло число пациентов с COVID-19 с тяжелой формой увеличилось. Об этом на брифинге оперативного штаба заявил заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов.

- Число больных стало меньше, но они стали тяжелее. Контингенты переместились в возраст более старших групп, которые, к сожалению, имеют сопутствующие заболевания. Из-за их утяжеления наступают летальные исходы от коронавирусной инфекции, - рассказал Николай Алимов.

Ежедневно в ковидные госпитали поступают сотня пациентов с тяжелой формой болезни. Зампредседателя облздрава также отметил, что коронавирус остается неизведанным. Пандемия длится всего год. За это время врачи и ученые еще не смогли определить, насколько тяжелыми могут быть последствия у пациентов спустя годы после перенесенного COVID-19.

- Говорить о том, что я переболел и со мной ничего не случилось… В медицине еще не наступил период, когда можно говорить об анализе отдаленных последствий. Мы не знаем, что будет с теми, кто переболел в течение этого года, через 3-5 лет в плане свертывания крови, сахарного диабета и что-нибудь еще, - рассказал зампредседателя облздрава.

Николай Алимов подчеркнул, что волгоградцы, которые переболели коронавирусом, через несколько месяцев начинают испытывать проблемы с сердечно-сосудистой системой. Появляются тромбозы.

- После того, как пациенты выписываются из стационара, мы обеспечиваем их амбулаторно и бесплатно препаратами для препятствия тромбоза. Но через несколько месяцев все равно появляются проблемы. Со стороны сердечно-сосудистой системы сейчас наблюдаем увеличение числа осложнений, чем в доковидный период, - заявил Николай Алимов.