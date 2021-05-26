Легкая форма коронавируса не вызывает стойкого иммунитета, а вакцина снижает летальность на 80%

В Волгоградской области завершили вакцинацию около 218 тысяч человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

Вакцинация – главный метод профилактики инфекций в мировой практике и коронавирус не исключение. Это как «дважды два четыре», говорят врачи, никаких сомнений вызывать не должно. Развеять мифы и слухи о вакцинации от COVID-19 и самом заболевании на брифинге решил начальник госпиталя ветеранов, главный внештатный гериатр комитета здравоохранения Волгоградской области Олег Кириллов. По мнению врача, закрыть тему коронавируса можно лишь достигнув популяционного иммунитета. К этому можно прийти двумя путями: переболеть в тяжелой форме или привиться.

Миф 1: Перед прививкой нужно определить титр антител к коронавирусу

- Даже многие медики перед прививкой делают тест на антитела к коронавирусу, но это не имеет смысла. Ряд людей переносят COVID-19 в легкой форме, практически бессимптомно. После этого титр антител тоже может повышаться, но вскоре снижается. На сегодня доказано, что легкая форма не вызывает стойкого иммунитета. Человек может заразиться повторно и вторая волна инфекции у него может протекать тяжело и привести к летальному исходу. Вывод: если вы перенесли коронавирус без выраженных клинических проявлений, не нужно проверять иммуноглобулин. Невозможно каждые две недели делать анализы, проще привиться и получить стойкий иммунитет.

Миф 2: Делать прививку от коронавируса опасно

- Ни в одной стране нет такой волны фейков о вакцинации от коронавируса, как в России. В Израиле сделали прививки более 60%. В Сан-Марино более 60% населения привили нашим «Спутник V» и давно уже живут спокойной жизнью в отличие от Италии - это факт. У нас в стране привили 27 миллионов человек, никаких серьезных побочных эффектов не зарегистрировано - это тоже факт. Давайте возьмем AstraZeneca - одну из тех вакцин, от которых ряд западных стран отказались из-за того, что по результатам вакцинации зафиксировано от 3 до 5 случаев тромбоза различной локализации на миллион прививок. Все говорят, что это плохо, но никто не посчитал количество спасенных жизней.

Поймите, что при заболевании коронавирусом тромбоз развивается в 100 процентах случаев. Поэтому один из стратегических методов лечения – это антикоагулянты, их назначают всем для профилактики. Миокард, головной мозг, тромбоз всех мелких артерий, которые снабжают костную ткань, после чего возникает некроз, разрушаются кости. А еще печень, почки и все, что угодно может отказать в результате тромбоза различных органов и тканей. Складывается ощущение, что идет плановая дискредитация нашей вакцины.

Согласно последним статистическим данным, даже если пожилой человек после вакцинации заболеет коронавирусом, вероятность развития осложнений, тяжелых форм и проявлений на 60% меньше по сравнению с теми, кто не привился. Летальность от коронавируса после вакцинации снижается на 80%, общая смертность от всех прочих заболеваний в течение года также снижается на 80%.

Миф 3: Из-за вакцины можно заболеть

- Вакцина болезнь не передает, вирус она не содержит и в этом отношении совершенно безопасна и безвредна. В то же время она содержит те белковые фрагменты, которые при взаимодействии с иммунными системами организма, вырабатывают полноценный иммунитет. Малой кровью человек приобретает иммунитет, как если бы тяжело переболел коронавирусной инфекцией. Это особенно актуально для пожилых людей, у которых с возрастом иммунитет снижается. Поэтому им необходимо привиться в первую очередь.

Есть определенные противопоказания и должен сказать, что ни одна прививочная компания не проводится так тщательно. Перед прививкой каждого осматривает врач. У нас в госпитале ветеранов мы перед вакцинацией людей старческого возраста проводим исследования и тщательный анализ клинических данных. Но тех, кому вакцинация противопоказана, немного. На формирование популяционного иммунитета они точно не повлияют.

Миф 4: Вакцинация от коронавируса будет обязательной

На этот вопрос журналистам ответил заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов:

- Понятия обязательной вакцинации в законодательстве сейчас не существует, однако есть определенные рекомендации на уровне администрации региона. Так, мы рекомендуем главным врачам не допускать к работе медиков, не имеющих иммунитета к коронавирусной инфекции. Накануне прошла комиссия, где выработали рекомендации о прививке перед плановой госпитализацией – поликлиники будут это предлагать, выдавая направление. В любом случае, делать прививку или нет - это выбор гражданина. Но мы будем всячески нацеливать на то, чтобы привиться.