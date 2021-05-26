Угроза никуда не делась: в ковидные госпитали Волгограда поступают по 100 тяжелых пациентов в день

Каждый день в ковидные госпитали поступает около сотни тяжелых больных, примерно столько же выписывают. Фото: Олег ЗОЛОТО

Угроза коронавируса в регионе никуда не ушла, считают в комитете здравоохранения Волгоградской области. О ситуации с COVID-19 и о том, как проходит вакцинация, на брифинге рассказал заместитель председателя облздрава Николай Алимов.

- Каждый день мы госпитализируем около 100 человек - это пациенты средней тяжести и тяжелые случаи, люди из групп риска. Да, это не пик пандемии, но это тяжелые пациенты. Мы еще не достигли достаточной иммунной прослойки, поэтому угроза сохраняется для каждого жителя региона, - подчеркнул Николай Алимов.

Главным способом защитить себя и близких на сегодня является вакцинация от коронавируса. Поэтому в облздраве призывают всех волгоградцев сделать прививку. Сегодня для этого не нужно стоять в очереди и тратить много времени.

- Вакцина есть, просто зайдите в торговый центр и привейтесь, защитите себя, - советует Алимов. - Вакцина показывает хорошие результаты. Осложнения – в пределах нормы, критических осложнений мы не зафиксировали.

Зато критических осложнений после перенесенного коронавируса предостаточно. Инфекция бьет по сердцу и часто приводит к тромбозам. Оценивать смертность на сегодня можно по оперативным данным, отмечают в облздраве. Каждый день в сводке 6 – 8 летальных исходов.

- Число больных стало меньше, но контингент стал тяжелее. Сейчас мы наблюдаем и последствия коронавирусной инфекции, - подчеркивает чиновник.