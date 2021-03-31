«Ротор» определился, кто де-юре будет главным тренером команды

Хасанби Биджиев. Фото: СК "Ротор".

В волгоградском «Роторе» определились со специалистом, кто будет официально главным тренером команды. Де-юре наставником сине-голубых будет Хасанби Биджиев. Клуб его уже заявил, как главного тренера. Российская премьер-лига на своем сайте опубликовала эту информацию. То, что Хасанби Биджиев - де-юре главный тренер «Ротора», «КП-Волгоград» подтвердили в пресс-службе волгоградского клуба.

Напомним, де-факто рулевым «Ротора» является Юрий Батуренко, который сменил на этом посту Александра Хацкевича. Однако у 56-летнего специалиста из Таджикистана отсутствует лицензия Pro, которая позволяет работать главным тренером команды премьер-лиги. Поэтому сине-голубым пришлось заявить на остаток сезона наставником команды другого специалиста, а именно Хасанби Биджиева. У него лицензия Pro имеется.

54-летний Хасанби Биджиев сразу же вошел в тренерский штаб Юрия Батуренко в «Роторе». Специалист родом из Нальчика. Во время игровой карьеры был голкипером. Он выступал нальчикский «Спартак», ростовский СКА, московские ЦСКА и «Локомотив», а также за израильские «Хапоэли» из Тель-Авива и Петах-Тиквы. Как главный тренер работал в родном «Спартаке» и курском «Авангардом». С последним в 2018 году дошел до финала Кубка России. Однако в решающем матче куряне на «Волгоград Арене» уступили «Тосно».