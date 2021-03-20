Новым тренером волгоградского «Ротора» стал Юрий Батуренко

Фото ФК "Локомотив".

Вечером 20 марта руководство "Ротора" раскрыло тайну, кто же займет место уволенного Александра Хацкевича. Новым наставником сине-голубых стал Юрий Батуренко. Команде его представят в понедельник - 22 марта.

Руководство волгоградского "Ротора" не перестает удивлять и шокировать. Сначала внезапно уволив Хацкевича прямо посреди сезона, теперь новым назначением. Эксперты и болельщики долго гадали, на ком же остановится выбор клуба. В числе претендентов называли и Юрия Семина, и Вадима Евсеева, и Игоря Шалимова. Не угадал никто. Выбор клуба пал на Юрия Батуренко.

Что известно о новом наставнике сине-голубых?

Юрий Батуренко родился в Душанбе. Сейчас ему 56 лет. В советские времена играл за "Памир". Выступал за сборную Таджикистана. А после его пригласили в "Локомотив". Там он остался и после завершения футбольной карьеры. А завершилась она довольно рано - в 1993 году из-за повреждения мениска ему пришлось оставить профессиональный футбол.

- Юрий Батуренко уже более 20 лет занимается тренерской деятельностью. Долгое время работал в структуре «Локомотива». Там он руководил тренировочным процессом с игроками высокого уровня. Воспитывал и новое поколение игроков в молодежной команде «железнодорожников» и открыл для основного состава Марата Измайлова, Динияра Билялетдинова и других, - сказано в сообщении волгоградского клуба.

Батурин тесно и долго работал с Юрием Семиным. И не только в "Локомотиве", но и в саранской "Мордовии", в азербайджанской "Габале" и в махачкалинском "Анжи".

Как отмечают в пресс-службе СК «Ротор», тренер хорошо знаком с некоторыми футболистами из состава сине-голубых, в частности, с теми, кто ранее играл в московской команде.

- При выборе главного тренера первостепенной задачей было найти человека, способного не только наладить игру команды, что, разумеется, необходимо сделать, но и того, кто бы смог сплотить коллектив. Юрий Михайлович Батуренко — оптимальный вариант для нас. Он работал плечом к плечу с Юрием Сёминым, вместе с ним строил и готовил боевые команды. Кроме того, ему знакомы наши ребята, это поможет ему найти общий язык и с другими игроками, - отметил генеральный директор СК «Ротор» Андрей Рекечинский.