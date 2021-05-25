Доход в 114 миллионов рублей: сколько заработали депутаты Волгоградской городской думы в 2020 году

Фото: Волгоградская городская дума

На сайте Волгоградской городской думы были опубликованы доходы депутатов за 2020 год. Народные избранники раскрыли, сколько им принес пандемийный год, а также каким имуществом они владеют или пользуются. Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на декларации, среди 36 депутатов городской думы семеро заработали менее миллиона рублей. У остальных доходов выше.

САМЫЕ БОГАТЫЕ ДЕПУТАТЫ

Не первый год самый большой доход среди своих коллег имеет Иосиф Ефремов. В прошлом году он заработал 114 миллионов 195 тысяч рублей – это в 2 раза больше, чем было годом ранее. У депутата 6 земельных участков, 2 жилых дома на 52,3 и 494,1 квадратных метра, квартира на 26,1 «квадрата», 2 нежилых здания. В декларации Ефремова нет автомобиля, зато есть прицеп к легковой машине и 2 экскаватора-погрузчика.

На второй строчке среди самых богатых за прошлый год депутатов гордумы Олег Богатов. Он заработал 17,7 миллиона рублей. Он владеет вместе с женой двумя квартирами площадью 104,4, 60,5, 52,6 квадратных метра, земельным участком и дачей. Еще одна квартира на 52,6 «квадрата» принадлежит только Богатову. Двое несовершеннолетних детей семьи депутата имеют в пользовании 2 общие квартиры родителей. Супруга Олега Богатова также может похвастаться серьезным заработком – за год она задекларировала 5,2 миллиона рублей. А еще у нее, в отличии от мужа, есть машина «Mazda 3». В сведениях указали, что супруги в прошлом году продали земельный участок и дачу.

16,8 миллиона рублей – такой доход задекларировал народный избранник Юрий Моисеев. Среди его недвижимости нежилое помещение, гараж и 2 квартиры площадью 122,1 и 32,4 квадратных метра. Ездит он на внедорожнике «Toyota Land Cruiser 200» и на «буханке» - «УАЗ 22069-04». Супруга Юрия Моисеева заработала 198 тысяч рублей. У женщины есть 2 квартиры на 61,4 и 43,6 «квадрата», а также 2/70 доли на подземной стоянке.

Депутат Артем Глазунов заработал 14,8 миллиона рублей. Он владеет земельным участком, дачей, а также половинами земельного участка и жилого дома. Еще у него в пользовании нежилое помещение и земельный участок. Ездит он на кроссовере «Lexus NX». Супруга Артема Глазунова задекларировала 1,9 миллиона рублей. Своей недвижимости у женщины нет, зато в пользовании 3 земельных участка, жилой дом на 206,2 квадратных метра, жилое помещение, дача, которая принадлежит супругу, квартира на 41,6 «квадрата». Эти же объекты недвижимости в пользовании у несовершеннолетнего ребенка семьи. А вот брат Артема Глазунова Денис, который также является депутатом, в разы уступает по доходу. В прошлом году его заработок составил всего лишь 360 тысяч рублей. Он владеет квартирой на 51,1 квадратного метра. Зато в пользовании вместе с супругой – квартира на 102 «квадрата», земельный участок и дом. У жены в собственности половина квартиры площадью 38,9 квадратных метра, а заработала она в прошлом году 827 тысяч рублей. У семьи трое детей, у одного из которых в пользовании 2 квартиры, земельный участок и жилой дом. 2 других ребенка пользуются квартирами – по одной на каждого.

Замыкает пятерку самых богатых депутатов городской думы Сергей Сидельников. Его доход – 10,9 миллиона рублей. У него 2 автомобиля – «Audi Q5» и «Mazda 3». В числе недвижимости, которой он обладает, земельный участок для строительства дома, жилой дом площадью 230,3 квадратных метра, 2 квартиры на 63,6 и 48,3 «квадрата», 3 машино-место, нежилое здание и половина доли в нежилом здании. У супруги и двух детей Сидельникова в пользовании квартира, земельный участок под строительство дома, жилой дом, нежилое здание. Жена депутата за год заработала всего 40 тысяч рублей.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛИ

Трое руководителей городской думы не оказались в числе самых богатых депутатов. Они расположились в золотой середине. Председатель Владлен Колесников задекларировал 1 миллион 798 тысяч рублей. Но по традиции главный добытчик в его семье супруга. Она заработала в прошлом году почти 23,5 миллиона рублей. У супругов 2 общих автомобиля «BMW X5» и «Lexus RX 300». Владлен Колесников имеет 2 квартиры площадью 55 и 124,2 квадратных метра. В пользовании еще одна квартира. А у его жены 5 земельных участков, 2 квартиры, 1/21 доли на автомобильной дороге.

Первый заместитель председателя гордумы Андрей Гимбатов в 2020 году заработал 1,4 миллиона рублей. Зато у него, как и у Колесникова, богатая жена. Она задекларировала 16,6 миллиона рублей. У Андрея Гимбатова есть минивэн «Toyota Alphard» и грузовик «МАЗ-500». Собственная недвижимость отсутствует, в пользовании у него жилой дом и земельный участок. Жена является собственницей квартиры, жилого дома, земельного участка, трансформаторной подстанции, зданий лаборатории ультразвука, лабораторно-конструкторского корпуса и корпуса для научного назначения. В пользовании у супруги еще квартира, а у четверых детей семьи Андрей Гимбатова - жилой дом и земельный участок.

Заместитель председателя гордумы Дмитрий Дильман заработал в прошлом году 3,6 миллиона рублей. А еще он обладает целым рядом недвижимости – квартирой площадью 73,9 квадратных метра, садовым домом, летней кухней, домом, встроенным нежилым помещением, земельным участком для садоводства, 2 земельными участками для сельскохозяйственного использования, 2 земельными участками для дачных и садоводческих объединений граждан, земельным участком для ведения личного подсобного хозяйства, земельным участком для садоводства и огородничества. В пользовании у депутата 2 гаражных бокса, но машины нет. Супруга Дильмана в 2020 году получила в качестве дохода 51 тысячу рублей, в пользовании у женщины квартира мужа.

МЕНЬШЕ МИЛЛИОНА ЗА ГОД

Семеро депутатов в 2020 году заработали менее миллиона рублей. Помимо Дениса Глазунова, это Андрей Биленко, который задекларировал 843 тысячи рублей, Алексей Зверев с доходом 599 тысяч. Кравченко имеет доход в 464 тысяч рублей, Морозов – в 983 тысяч, Потоловский – 508 тысяч, Олег Спицын – 731 тысячу. Остальные депутаты задекларировали суммы от 5,3 миллиона рублей до миллиона.

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