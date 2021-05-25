Стало известно, сколько получает руководство «Ротора» и «Спартака» в Волгограде

Комитет физкультуры и спорта Волгоградской области опубликовал данные о среднемесячных зарплатах руководителей. Фото: Евгений ЧЕРНЫХ

Комитет физкультуры и спорта Волгоградской области опубликовал данные о среднемесячных зарплатах руководителей подведомственных спортивных организаций по итогам 2020 года. В лидерах оказались начальники ватерпольного Центра водных видов спорта «Спартак-Волгоград» и Спортивной школы олимпийского резерва с зарплатой более 100 тысяч рублей в месяц. А вот руководство вылетевшего из премьер-лиги футбольного «Ротора» оказалось в середнячках, правда, по факту зарплата у функционеров гораздо выше, чем та, что указана в документе.

Как сообщили «КП-Волгоград» в облкомспорта, в среднем руководители спортивных клубов и школ получают 80 – 90 тысяч в месяц. Самая большая средняя зарплата среди бюджетников оказалась у руководителя ватерпольного центра Юрия Лукьянова – более 102 тысяч рублей в месяц, у следующего начальника «Спартака» доходы уже скромнее – 40,2 тысячи. Их замы зарабатывали более 80 тысяч. Руководитель ГАУ ВО «Спортивная школа олимпийского резерва» Денис Перфильев получал 101,8 тысячи рублей, его замы – также более 80 тысяч. А вот в «Роторе» у Андрея Рекечинского бюджетная зарплата составила в среднем 85,4 тысячи рублей в месяц, более 80 тысяч получал и его заместитель - руководитель академии «Ротора» Александр Лаптев.