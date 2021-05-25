Руководитель волгоградского Следственного управления СКР за 2020 год заработал более 3,5 миллиона рублей

Василий Семенов. Фото: СУ СКР по Волгоградской области

Руководство Следственного управления Следственного комитета России по Волгоградской области отчиталось о своих доходах за 2020 год. Сведения о задекларированном заработке и имуществе были опубликованы на сайте ведомства. Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на информацию о доходах, руководитель регионального СУ СКР Василий Семенов в прошлом году заработал меньше, чем один из его заместителей.

Главный следователь Волгоградской области задекларировал за 2020 год доход в 3 миллиона 772 тысячи рублей. Генерал-майор юстиции владеет квартирой в 83,6 квадратных метра, а также парковочным местом в 18,1 «квадрата». При этом автомобиль у Василия Семенова в декларации отсутствует, как и у его супруги. У женщины 389/25492 долей в квартире на 38,9 квадратных метра, также она владеет квартирой на 58,4 «квадрата». В пользовании – квартира мужа и парковочное место. Доход супруги составил 1 миллион 173 тысячи рублей.

Первый заместитель руководителя управления Валерий Сафонов за прошлый год заработал 3 миллиона 150 тысяч рублей. Он владеет двумя земельными участками на 19 и 877 квадратных метра, квартирой на 78,3 «квадрата», двумя боксами на 19,2 и 17,9 квадратных метра. Еще у генерала-майора юстиции находится в пользовании земельный участок на 19,2 квадратных метра. Ездит Валерий Сафонов на кроссовере «Mitsubishi Outlander».

Заместитель руководителя СУ СКР по региону Дмитрий Костин задекларировал за прошлый год доход, который более чем в 2 раза превышает заработок Василия Семенова. Полковник юстиции заработал 8 миллионов 483 тысячи рублей. У него автомобиль «BMW X6» и в собственности значится только земельный участок площадью 319 квадратных метров. Зато в пользовании целый список недвижимости: квартира на 59,9 квадратных метра, два нежилых помещения на 17,4 и 10 «квадратов», земельный участок, дом и гараж на 1571, 322 и 10 квадратных метров соответственно. Все шесть из этих объектов недвижимости принадлежат супруге Костина, а в пользовании у нее – земельный участок следователя. Женщина также может похвастаться большим доходом за год – 6 миллионов 542 тысячи рублей. У троих несовершеннолетних детей супругов в пользовании находятся вся недвижимость родителей, кроме одного нежилого помещения на 17,4 квадратных метра.