Супруга председателя гордумы Волгограда Владлена Колесникова заработала 25 миллионов

Председатель гордумы Владлен Колесников за год потерял 18 миллионов рублей. Зато стремительно разбогатела его жена. Фото с сайта Волгоградской гордумы.

На сайте Волгоградской городской думы опубликовали декларации о доходах за 2019-й год наших народных избранников. "КП-Волгоград" заглянула в эти документы, и, надо сказать, что зря Волгоград называют бедным городом-миллионником. В этом списке из 34-х депутатов почти сплошные миллионеры. Рассказываем, кто и сколько заработал.

Председатель гордумы Волгограда Владлен Колесников на фоне его коллег в плане заработка выглядит довольно скромно: его доход за 2019-й год составил всего 1,5 миллиона рублей. Имеется две квартиры и две машины - ТОЙОТА ЛЕКСУС RX300 и БМВ Х5. Причем все это в совместной собственности с супругой. И вообще, судя по его декларации, именно жена Колесникова – основной добытчик в их семье. За прошлый год она заработала в двадцать раз больше супруга, ее заработок составил 25,3 миллиона рублей. Также у нее есть пять земельных участков и она является соучредителем 22-х компаний, в том числе и той, которая построила жуткий «новодел» у центрального рынка, который закрыл своим видом центробанк и площадь.

Семья первого заместителя председателя гордумы Андрея Гимбатова тоже не бедствует. Правда, теперь всем владеет его супруга. Еще в 2018-м у Гимбатова значилось 20 миллионов рублей в декларации, то в 2019-м он заработал всего 1,3 миллиона. Зато у жены доход вырос до 13,6 миллиона рублей. У Гимбатова даже имущества не осталось, кроме двух машин – «Тайоты» и МАЗа». А вот у супруги – дом на 300 «квадратов», квартира, два земельных участка и собственная клиника. Ездит она на «Тайоте Лексус», и у нее есть моторная лодка.

А вот заместитель Колесникова - Дмитрий Дильман – семью обеспечивает сам. У его супруги нет ничего – ни жилья, ни машины, ни особых доходов. Да и зачем, когда сам Дильман – миллионер. За 2019-й год он заработал 12,9 миллиона рублей. У него в собственности семь земельных участков, и не сотки, а гектары. Есть дом с летней кухней, квартира и загородная вилла на 500 «квадратов», а также нежилое встроенное помещение. В аренде у него два гаражных бокса и четыре трубоукладчика.

Из остальных 29-ти депутатов городской думы самым богатым является Иосиф Ефремов. Он уже не первый год удерживает эту пальму первенства. Но в 2019-м особо преуспел. Для сравнения, его доход в 2018-м составлял 29,5 миллиона рублей, а в 2019-м - 48,1 миллиона рублей. Он владеет шестью земельными участками. Есть в собственности два дома, квартира и два нежилых помещения. При этом ни жены, ни детей.

Второе место в этим списке «депутатского форбса» занимает Юрий Моисеев с доходом в 19,7 миллионов рублей. Впрочем, не удивительно, ведь он является директором алюминиевого завода. У него две квартиры, гараж, нежилое помещение и два автомобиля – «Тайота Ленд Крузер» и «УАЗ». У жены тоже две собственные квартиры и машиноместо на подземной парковке.

Засветился в этом списке багочей и один из братьев Глазуновых. Причем, если у Дениса Глазунова есть только небольшая зарплата, квартирка, жена и трое несовершеннолетних детей. То его брат (тоже депутата) Артем Глазунов настоящий магнат. У него два земельных участка, большой дом, дача, «Тайота Лексус» и доход в размере 18,3 миллиона рублей.

Еще один молодой амбициозный миллионер с мандатом депутата – Саро Багдасарян. Зарабатывает он в сфере дорожного строительства, и надо сказать, неплохо. Его доход за 2019-й год составил 14,2 миллиона рублей. У него в собственности десять (!) земельных участков, две квартиры, пять зданий и одно промышленное сооружение. Еще есть дом и участок в аренде. Список транспорта в его декларации тоже немаленький – три трактора, экскаватор, три катка, скрепер, автогрейдер, два погрузчика и асфальтоукладчик. Правда, непонятно на чем же он ездит: легковушек в этом списке нет.

Интересна еще одна декларация – депутата гордумы Ларисы Тропкиной, которая возглавляет лицей №5 Волгограда. Доход у него скромный – 1,7 миллиона рублей, а из собственности только квартира. Ее муж вообще за прошлый год заработал всего 375 тысяч рублей. Но при этом у него в наличии четыре очень дорогих иномарки - Jaguar F-Pace, Mercedes GLE купе, Subaru Impreza и Мерседес бенц.