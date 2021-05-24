Голым вылез из люка: полиция ищет пассажира иномарки, устроившего неприличный перфоманс на мосту через Волгу

Представление мужчины произошло на "танцующем мосту" 23 мая. Фото: Архив "КП".

Волгоградцы, которые ехали вечером 23 мая по мосту через Волгу, наверное, не могли поверить своим глазам. Из движущегося внедорожника в люк вылез абсолютно голый пассажир. И этим представление на «танцующем мосту» не ограничилось. Мужчина публично начал самоудовлетворяться. Очевидцы сняли выходку волгоградца и выложили в сеть. И безнаказанным она не останется. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области, полицейские уже опросили владельца внедорожника. Управлял им не он. Полиция ищет хулигана.

- Со слов владельца автомобиля за рулем был его сын, который проживает отдельно. Проводится проверка. Водителю грозит административная ответственность за перевозку пассажира вне кабины. Действия пассажира также будут квалифицированы в соответствии с законодательством.

Видео с голым неизвестным мужчиной опубликовал у себя в социальных сетях волгоградский общественник и активист Алексей Ульянов.

- Едут люди с детьми, а этот едет и машет *****! Решил на большую сцену? - написал Ульянов.

Волгоградцы также негодуют в соцсетях. Они надеются, что устроившего такую выходку накажут. А кто-то удивляется, какая веселая жизнь может быть у некоторых. «Надеюсь не останется безнаказанным!», «Ну на более здравые поступки, видимо не хватает серого вещества», «Скорее всего, этот человек относит себя к голубой крови и, наверное, занимает почетное место в нашем обществе», «Как скучно я живу», - пишут в соцсетях волгоградцы.

Напомним, это не первый случай бездумной езды в Волгограде за последние сутки. Вчера ранним утром 31-летний волгоградец за рулем внедорожника «Toyota» взобрался вверх по ступеням Центральной набережной. Кроме того, полицейские установили, что во время движения были нарушены правила перевозки пассажиров.