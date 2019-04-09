"Я хотел показать парк девушке": в Волгограде поймали водителя, покатавшегося по скверу у Гасителя

Волгоградца, который катался на внедорожнике по скверу у памятника Гаситель, поймали и уже наказали.

- Инспекторы ГИБДД установили личность водителя. Им оказался 33-летний житель Дзержинского района. На вопрос полицейских: «Зачем он это сделал?», молодой человек пояснил, что так решил показать парк своей девушке, с которой у него в тот день было свидание, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

Автохамом оказался 33-летний парень. За свою выходку он заплатит 2 тысячи рублей штраф.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

На водителя уже составили админпротокол. Ему вменили нарушение статьи Кодекса РФ «Движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение ПДД». За свою выходку водитель заплатит штраф в размере 2 тысяч рублей.

О выходке автохама стало известно благодаря посту в одной из соцсетей. Разместил пост Даниил Самойлов, который стал невольным очевидцем этих «покатушек». Он опубликовал видео, где белая «Мазда» колесит по новенькому скверу у памятника «Гаситель». Прямо по пешеходным дорожкам, на которых всего несколько месяцев назад уложили тротуарную плитку. Не смутило водителя ни то, что эту парковую зону только отремонтировали, ни то, что это территория у военного памятника - катер «Гаситель» (между прочим, охраняемого государством).

- Сначала иномарка ездила по Набережной. Каталась минут 10-15. Затем остановилась у сквера и вдруг свернула на пешеходные дорожки. Водитель стал ездить по тротуару, как по автоплощадке. Мы в это время фотографировались с друзьями у арки. Машина подъехала к нам, водитель с пассажиркой хихикали, махали нам руками. Мы подошли, сделали ему замечание. Реакции ноль. Попросили выйти из машины, без агрессии. В ответ услышали только: «Ой, не включай из себя правильного», - рассказывает «КП-Волгоград» очевидец этого происшествия Даниил.

В Волгограде иномарка каталась по новому скверу у Гасителя.

Водитель уехал из сквера лишь после того, как молодой человек достал телефон и стал снимать его на камеру, чтобы запечатлеть нарушителя.

Поступок этого «любителя покататься по тротуарам» вызвал бурю негативных эмоций.

«А потом мы жалуемся, что в городе нет хороших парков, и новая плитка проваливается. Конечно, она не рассчитана на то, что по ней внедорожники разъезжать будут», «Каким же надо быть животным, чтобы так поступать? Ну в чем понт ездить по пешеходным дорожкам, вот объясните мне? Эх. И таких много, к сожалению», «Достали эти мажоры и идиоты», - негодуют комментаторы.

Видео лихачества не прошло стороной и сотрудников ГИБДД.

- По данному факту уже проводится проверка. Устанавливают личность водителя-нарушителя. Его обязательно привлекут к административной ответственности, - прокомментировали данный факт в ГУ МВД по Волгоградской области.

Кроме того, к нему наверняка будут претензии у комитета по охране культурного наследия.

Напомним, что на реконструкцию сквера у «Гасителя» потратили почти 20 миллионов рублей. Территорию облагородили, установили новые светильники, лавочки, уложили плиткой дорожки… Но с такими «ездоками» ремонт долго не продержится.

И штрафы за подобные нарушения их не останавливают. Помнится, в 2014-м году такой же владелец внедорожника решил испытать свой джип на центральной лестнице Набережной Волгограда. И поднялся на машине по ступеням на самый верх. Лихача нашли – им оказался местный предприниматель.