«Он живой. Улыбается, а я плачу»: волгоградский мальчик вышел из двухмесячной комы после неизвестной болезни

Фото с личной странички Дианы Тришкиной.

«Держу Роберта на руках, рука затекла, спина болит и я ловлю себя на мысли – как же я устала от всего. От бессонных ночей, от страха и нервов. А потом вспоминаю, что кто-то, как родители погибших в Казани детей, никогда не увидят больше их улыбки. А у меня сын живой. У меня есть надежда. И я благодарю Бога за миллион поводов для счастья», - пишет на своей страничке в инстаграме волгоградка Диана Тришкина, чей трехлетний сыночек Роберт внезапно впал в кому на два месяца от неизвестной инфекции.

С момента, когда здоровый мальчишка Роберт вдруг потерял сознание и наступила первая клиническая смерть, прошло четыре месяца. Больше двух месяцев малыш провел в коме, в которую его погрузили из-за сильных судорог. Врачи говорили родителям страшные вещи, что ребенок после такого может не восстановиться, может остаться «овощем». Но Диана молилась за ребенка день и ночь, и он пошел на поправку. Сегодня Роберт уже сам дышит и кушает. А на днях мама сообщила радостную новость: мальчик уже путешествует по коридорам и палате. Пока, правда, в инвалидной коляске, но постепенно навыки к нему возвращаются.

«Сделали нам УЗИ, ЭКГ, взяли анализы всевозможные – все показатели отличные. Малыш реагирует на все. А сегодня мы вспомнили для чего нужен указательный палец, - шутит волгоградка, выставляя видео, как Роберт пытается засунуть пальчик в нос.

Несмотря на тяжелое течение болезни, страшные прогнозы не сбылись. Сейчас семье собирается на реабилитацию в Москву.

«Начинается новый этап нашей истории. Нас ждут новые победы. Роби – просто мощь и сила. Мы в восторге от того, что он уже может делать. Дальше – больше», - порадовала сегодня всех, кто переживает за маленького волгоградца, Диана Тришкина.

Напомним, что маленький Роберт внезапно заболел, когда семья была в гостях в бабушки – в Набережных Челнах. Началось все с кашля, потом резко высокая температура. Думали, коронавирус. Но диагноз не подтвердился. И один миг ребенок буквально свалился, когда малыша донесли до «скорой», произошла остановка сердца. Врач неотложки смог вернуть ребенка к жизни, но через время в больнице у Роберта снова произошла клиническая смерть. Будучи дважды на волоске от смерти, он выжил.