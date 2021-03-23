«Врачи нам говорят страшные вещи»: волгоградка о сыне, который впал в кому от неизвестной болезни

Фото с личной странички Дианы Тришкиной.

Уже почти два месяца волгоградский трехлетний мальчишка по имени Роберт находится в искусственной коме. Ребенок до сих пор в тяжелом состоянии. И пока прогнозы врачей неутешительные: они говорят, что у малыша разрушается мозг.

«В Москву нас решили не перевозить из-за тяжелого состояния Роберта. Он по-прежнему в коме. Но второе МРТ выявило поражение головного мозга, а именно – белого вещества. Мозг как бы скукожился, изменился в размере из-за того, что белое вещество отмерло... Врачи нам говорят тяжёлые вещи. Вплоть до того, что сын никогда не будет ходить, никого узнавать и будет овощем. Но я верю, что он выкарабкается», - описывает в инстаграме происходящее сейчас с ребенком его мама Диана Тришкина.

Напомним, семья из Волгограда в январе 2021 года поехала в Набережные Челны к маме Дианы, именно там ребенок и заболел. Внезапно. Температура, одышка, остановка сердца, клиническая смерть… Все происходило так стремительно, что даже медики не сразу поняли, что же произошло с малышом. Ребенка смогли вернуть к жизни, но у него появились судороги и его погрузили в кому.

«Оказалось, что это не судороги, а мышечные спазмы. Происходят они из-за того, что в мозге нарушились неи ронные связи. Они пытаются восстановиться и дают такои вот «побочныи эффект», - поясняют врачи волгоградке.

Диана Тришкина обращалась за помощью в разные клиники Москвы, но женщине сказали, что пока ребенка лучше не трогать, но откорректировали лечение. А вот какая именно инфекция вызвала, так называемый, эпиглоттит, так и не ясно.

«Я ни за что не приму ту реальность, о которой нам говорят врачи! Ведь сколько есть историй, когда медики ошибаются, и случается чудо, и всё восстанавливается?

Были случаи, когда белое вещество восстанавливалось из резервов организма человека. И у нас будет именно такой случай! Мой сын восстановится, потому что по-другому быть не может. Я верю!», - буквально кричит наперекор медицинским прогнозам волгоградка.

Женщина не отходит от сына и не перестает молиться.

«После дождя - всегда радуга! Всегда, сынок. И мы увидим её. Совсем чуть-чуть потерпи, совсем чуть-чуть...», - шепчет Диана маленькому Роберту.

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