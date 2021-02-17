«Ущипните меня, скажите, что все это страшный сон. Мое сердце разрывается от боли и бессилия. У Роберта судороги круглосуточно, почти каждую минуту. Ему очень больно. Сатурация падает, гипоксия и каменеют конечности. В таком состоянии он не может жить. Поэтому его снова вводят в кому», - описывает на своей страничке в инстаграме происходящее с маленьким сыном волгоградка Диана Тришкина.А ведь еще месяц назад этот мальчишка бегал по спортплощадке, собирал конструктор, и был здоровым ребенком. Семья отправилась в гости к бабушке в Набережные Челны. Все изменилось вмиг. Причем никто не знает, что за инфекция поразила малыша и что с этим делать.«БЫЛ ЛЕГКИЙ КАШЕЛЬ»Началось все месяц назад – 17 января: у трехлетнего Роберта из Волгограда появился легкий кашель. После ингаляций быстро прошел, но 25 января поднялась высокая температура, которую удавалось сбить всего на несколько часов. Вновь кашель, который быстро перешел в одышку.«Мы подумали, что заложен нос и потому он стал дышать ртом. Но вскоре появились хрипы, ничего не помогало откашляться и мы вызвали «скорую». Первым делом приехавший врач измерил сатурацию – оказалось 84%. Он стал срочно звонить, чтобы в больнице готовили реанимацию для сына. Я думала, что сейчас в неотложке ему дадут кислородную маску и все будет хорошо. Как же я ошибалась… Маска не помогла. Врач теребил малого и кричал – «Не спи! Только не спи!» Но Роберт закатил глаза и перестал дышать», - вспоминает мама мальчика.От отека гортани до клинической смерти прошло не более трех часов.«НЕ КОВИД И НИКТО НЕ ЗНАЕТ ЧТО ЭТО»Что происходило с женщиной в тот момент, трудно передать словами.«Я думала мой сын мертв. Я кричала всю дорогу, закрывая рот руками. Звонила мужу и маме, кричала чтобы они молились…»У ребенка случилась клиническая смерть, но врачи неотложки смогли запустить его сердечко и довести до больницы. Трое суток под капельницами в состоянии комы.«Думали коронавирус, но нет – легкие чистые, тест отрицательный»Потом вроде полегчало, Роберт пришел в себя, анализы в норме. Казалось бы – страшное позади. Но у ребенка вдруг появились сильные судороги.«На две недели сына ввели в медикаментозную кому, дабы облегчить состояние. Но судороги не оставили тело моего малыша. Мне пришлось увидеть два сильнейших приступа: он сломал зуб от скрежета и прокуси губы. Мне казалось, что мы его теряем. Судороги круглосуточно, почти каждую минуту. Его опять ввели в состояние комы. Местные врачи сделали все возможное, но у них нет ответа – что провоцирует судороги. Что это за инфекция такая…», - описывает ситуацию Диана и просит о помощи.Что удивительно, у ребенка хорошие показатели МРТ, а значит головной мозг не пострадал), электроэнцефалограмма в норме, КТ тоже отклонений не выявила.«Нам нужна помощь! Нам важно найти специалиста, который сможет назначить Роберту дальнейшее лечение. Малышу нельзя долго быть в коме, с каждым днем она все опаснее для него, а без комы он не может жить…. Помогите!» - умоляет и почти кричит на своей страничке волгоградка.