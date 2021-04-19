«Он дважды был при смерти, а сегодня улыбнулся»: после трех месяцев в коме маленького волгоградца сняли с ИВЛ

Фото с личной странички Дианы Тришкиной.

Три месяца трехлетний Роберт Тришкин из Волгограда провел в состоянии искусственной комы, в которую его ввели после клинической смерти. Сегодня, 19 апреля, мама мальчика – Диана Тришкина – сообщила радостную весть: «Роберта сняли с ИВЛ, и он уже дышит самостоятельно. А еще он мне впервые за эти месяцы улыбнулся, и сегодня издавал звуки, похожие на плач (будто хныкал). Это очень хорошо. Это шаг на пути к ясному сознанию. Вот такой герой у нас».

Напомним, что Семья Тришкиных из Волгограда отправилась в январе проведать бабушку в Набережные Челны, именно там 3-летний Роберт и заболел. Сначала появился кашель, потом высокая температура и клиническая смерть. Все происходило так молниеносно, что даже опытные врачи не поняли, что произошло с ребенком. Роберту долго не могли поставить диагноз, но после клинической смерти у него начались дистонические атаки (судороги), да такие, что мальчика пришлось ввести в искусственную кому. Три месяца он был на ИВЛ. Врачи не давали положительных прогнозов, и не скрывали, что мозг ребенка постепенно разрушается. Но Роберт идет на поправку вопреки всему.

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