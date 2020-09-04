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В Волгоградской области летом утонули 35 человек

В региональном главке МЧС подвели итоги завершившегося купального сезона
Эдуард ПальгуновЭдуард Пальгунов
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Волгоградской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Волгоградской области

Купальный сезон в Волгоградской области официально подошел к концу 1 сентября. Хотя погода стоит летняя, а потому на реках и прудах региона еще можно встретить отдыхающих. Главное, чтобы люди с умом подходили к досугу у воды. К сожалению, не все волгоградцы соблюдают правила безопасности. И это приводит к трагедиям. За летние месяцы в регионе на воде погибли 35 человек, об этом «КП-Волгоград» узнала в ГУ МЧС России по Волгоградской области. Утонули, в том числе, 4 ребенка.

Большинство трагедий случилось на «диких» пляжах, где не стоит отдыхать. Ведь на них нет дежурных спасателей. А вот на оборудованных местах отдыха у воды в этом году люди не гибли. Всего таких пляжей в регионе было 9. Один из в Волгограде, в Волжском ни одного. Поэтому люди купались там, где нельзя от безвыходности. Мэрия и Роспотребнадзор за лето так и не подготовили ни одного пляжа в черте города-героя.

Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам во время купального сезона выявляли несанкционированные места отдыха. В общей сумме их было обнаружено 93. Также инспекторы ГИМС при патрулировании акватории Волгоградской области оштрафовали 571 нарушителя правил безопасности на воде. Сумма штрафов составила свыше одного миллиона двухсот тысяч рублей.

ЧП