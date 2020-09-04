В Волгоградской области летом утонули 35 человек

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Волгоградской области

Купальный сезон в Волгоградской области официально подошел к концу 1 сентября. Хотя погода стоит летняя, а потому на реках и прудах региона еще можно встретить отдыхающих. Главное, чтобы люди с умом подходили к досугу у воды. К сожалению, не все волгоградцы соблюдают правила безопасности. И это приводит к трагедиям. За летние месяцы в регионе на воде погибли 35 человек, об этом «КП-Волгоград» узнала в ГУ МЧС России по Волгоградской области. Утонули, в том числе, 4 ребенка.

Большинство трагедий случилось на «диких» пляжах, где не стоит отдыхать. Ведь на них нет дежурных спасателей. А вот на оборудованных местах отдыха у воды в этом году люди не гибли. Всего таких пляжей в регионе было 9. Один из в Волгограде, в Волжском ни одного. Поэтому люди купались там, где нельзя от безвыходности. Мэрия и Роспотребнадзор за лето так и не подготовили ни одного пляжа в черте города-героя.

Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам во время купального сезона выявляли несанкционированные места отдыха. В общей сумме их было обнаружено 93. Также инспекторы ГИМС при патрулировании акватории Волгоградской области оштрафовали 571 нарушителя правил безопасности на воде. Сумма штрафов составила свыше одного миллиона двухсот тысяч рублей.