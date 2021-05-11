Режим работы Волжской ГЭС в мае 2021: сбросы продлили до 25 мая

Фото с сайта Волжской ГЭС.

Сегодня тех волгоградцев, чья жизнь, рыбалка и урожай зависят от «большой воды» в половодье, волнует один вопрос – как долго в режиме сбросов будет работать Волжская ГЭС в мае 2021-го. И вот хорошая новость: Росводресурсы продлили сбросы до 25 мая 2021 года.

В этом году Волжская ГЭС открыла затворы водосливной плотины для весеннего пропуска воды 19 апреля. С 28 апреля по 2 мая она работала с максимальным уровнем сбросов, а с 3 мая объемы начали постепенно снижать. К 7 мая «сельскохозяйственную полку» ГЭС выполнила, а вот для рыбного промысла этой воды было маловато. При этом 10 мая, по предварительному плану, половодье должно было в низовьях Волги уже завершиться. И тут природа сама преподнесла «сюрприз» в виде обильных дождей. Благодаря им Росводресурсы смогли откорректировать работу Волжской ГЭС и продлить сбросы до 25 мая 2021 года.

- Росводресурсы установили режим работы Волгоградского гидроузла с 11 по 25 мая 2021 года по графику специального попуска со среднесуточными сбросными расходами 17000 ±500 кубометров в секунду, - уточняют «КП-Волгоград» в пресс-службе Волжской ГЭС. - Решение принято с учетом складывающихся гидрологических условий и водохозяйственной обстановки в Волжско-Камском бассейне.

И добавляют, что в дальнейшем режимы, возможно, еще будут корректировать в зависимости от того, как будут складываться погодные условия и водная обстановка.