Пляжи Волгограда - 2020: где искупаться и позагорать

С 15 июля в Волгограде стартовал купальный сезон. Но официальный пляж на весь город, как и в прошлом году, пока только один - на песчаной косе в Красноармейском районе, северо-западнее маяка, установленного на входе в ВДСК. Волгоградцев это не останавливает. К тому же все бассейны закрыты из-за коронавируса как минимум до августа. В палящий зной многих тянет к воде и не важно, можно ли там купаться и есть ли рядом хоть минимальные удобства. "КП-Волгоград" подскажет, где в Волгограде и Волжском обустроены пляжи летом 2020 года, где можно с комфортом позагорать, искупаться и заняться водными видами спорта.

ПЛЯЖ НА МАЯКЕ В КРАСНОАРМЕЙСКОМ

Пляж на Маяке на песчаной косе полуострова Сарептский работает с начала июля. Официального разрешения Роспотребнадзора он до сих пор не получил. Однако это уже формальность - вода и песок там достаточно чистые, на пляже дежурят спасатели. Есть туалеты и раздевалки, навесы и камеры хранения, убирают мусор. Вход бесплатный, но за охлаждающие напитки, комфорт и развлечения придется заплатить. Аренда лежака, батуты, горки и прочие услуги – от 100 рублей.

Как добраться: кораблик на пляж в этом году не ходит. Переправиться можно от монумента Ленина на частных лодках. Со взрослых берут по 100 рублей, детей перевозят бесплатно.

ЧТО С ОСТАЛЬНЫМИ ПЛЯЖАМИ ВОЛГОГРАДА?

Пляж на острове Сарпинский в Кировском районе сейчас готовят к открытию. Там почистили дно, частный инвестор установит раздевалки, туалеты, детский бассейн с чистой водой, оборудует площадку для пляжного волейбола. Позагорать без удобств можно будет бесплатно. А вот за лежаки с зонтиками и прочие удобства попросят денежку. Учтите, протяженность пляжа всего пару сотен метров.

Вскоре будет готов принять желающих пожариться на солнышке пляж на Тулака в Советском районе. Но не исключено, что как и в прошлые годы здесь будет лишь место отдыха у воды без официального разрешения купаться.

По этим пляжам заключения Роспотребнадзора также пока не готовы. Что касается традиционных пляжей на Спартановке и Нижнем поселке Тракторозаводского района, а также в Краснооктябрьском районе, то их если и откроют официально, то не скоро.

ЛАТОШИНКА

На пруду в поселке Латошинка (ул. Прохладная, 6/1) расположился вейк-парк DaWinch. Здесь можно заняться вейкбордингом, для отдыхающих есть пляж с лежаками, навес, кафе.

Для тех, кто не собирается кататься, вход на территорию - 300 рублей в день с человека от 14 лет и старше.

Цены на вейк – 1 сет (6 минут) 250 рублей, дневной 1900 рублей. В будни можно взять абонемент на 4 часа – 1200 рублей. Прокат оборудования: 100 рублей 1 сет, 500 рублей полдня, 700 рублей день.

ОРЛОВСКИЙ ПРУД

Вода в Орловском пруду стоячая, официально купаться здесь запрещено, но, как и везде, плещутся. Вокруг пруда установлены столы с лавочками и мангалами, можно взять в аренду большую беседку с навесом. Здесь можно посидеть с удочкой, поиграть в волейбол, пожарить шашлык. Учтите, туалет – деревянный «скворечник», воды нет, берите с собой. Въезд на территорию – 300 рублей с машины. С тех, кто пришел пешком, возьмут 20 рублей со взрослого. За аренду беседки или домика возьмут дороже.

НА ЛЕВОМ БЕРЕГУ

А вот отдых на левом берегу Волги в основном платный. Официально купаться здесь нельзя, но это мало кого смущает. Напротив стадиона «Волгоград Арена» куча мала – люди вперемешку с мусором. Здесь никаких удобств, никто не убирает и отдыхают бесплатно. Справа от моста несколько платных пляжей. За деньги здесь предложат весьма комфортный отдых. Спасатели периодически патрулируют акваторию, но могут и оштрафовать во время рейда за купание в несанкционированных местах.

ЕРИК ВЕРБЛЮД

Ерик Верблюд - любимое место отдыха волгоградцев. Теперь здесь устроили зеленую стоянку от природного парка. Въезд в рекреационную зону платный – 60 рублей со взрослого, дети бесплатно. Место для машины обойдется еще в 120 рублей. Есть столики, лавочки, беседки и мангальные зоны, где можно пожарить шашлык. Песочек чистый, вода теплая, течение не такое сильное, как на Волге, дно пологое - хорошее место для отдыха с детьми. Только приезжайте пораньше, хорошие места занимают с утра.

Как добраться: на машине по мосту через Волгу до Краснослободска и затем повернуть налево за мостиком перед АЗС «Лукойл» и проехать по проселочной дороге.

Зеленая стоянка на Верблюде подешевле.Фото: Юлия Данильченко

ПЛЯЖ БОБРЫ

Отдохнуть с комфортом жители Волгограда могут на пляже «Бобры» за Волгой (тел. (8442) 600-195). Открыт он с 8.00 до 20.00. Принимают здесь из-за ограничений по коронавирусу до 1 августа только жителей Волгоградской области. В зонах трех ценовых категорий имеются шезлонги, кемпинг, детские площадки, беседки и мангальные зоны (аренда - 2000 рублей на весь день). Можно перекусить в кафе, есть туалеты. Из развлечений - бассейны, пейнтбол, катание на лошадях, квадроциклы.

Вход платный. Стоимость отдыха по тарифу Стандарт – 200 рублей для взрослых, детям до 12 лет - 100, до 5 лет (включительно) – бесплатно. VIP зона - 400, детям - 200, до 6 лет - бесплатно. Семейный тариф - 450, детям - 200, малыши - бесплатно.

Как добраться: на своем авто по «танцующему» мосту через Волгу, свернуть на «хутор Бобры» и налево. Справа – бесплатный бесхозный пляж. Доехать до поворота также можно на маршрутке №174.

ПЛЯЖ «КРИТ»

Пляж «Крит» расположен на левом берегу Волги, в том самом месте, куда раньше ходили теплоходы. Сейчас добраться туда можно только на своей машине по мосту через Волгу, затем проехать через весь хутор Бобры вдоль реки. Людей мало, песок чистый, есть зонтики, лежаки, кафе, можно взять в аренду шатер. Часы работы с 10.00 до 22.00. Вход 50 рублей. Купаться здесь официально также нельзя.

ВОЛЖСКИЙ

В Волжском купальный сезон пока официально также не открыт. Но городской пляж на острове Зеленом уже всегда полон. Здесь обследовали воду и берег, есть туалеты и вода, убирают мусор, дежурят спасатели.

Можно позагорать и на Ахтубе – в поселке Киляковка. Арендовать лежак на день на пляже Киляковских бань (Волжский, п. Киляковка, ул. Зелёная, 1Д. Т. +79023828222) можно всего за 100 рублей. Можно взять и беседку. Здесь тоже предложат позаниматься sup-серфингом. Подробности в инстаграме SUPVOLGA. А можно просто устроиться на песчаном берегу своими силами и бесплатно.

THE TERRACE

Ресторан The terrace с бассейном и пляжем находится неподалеку от городского пляжа Волжского (ул. Набережная, 2М). Вход на весь день с понедельника по четверг для взрослых – 300 рублей, с пятницы по воскресенье – 400. Детям от 6 до 14 лет – 150/200 рублей, до 6 лет в будни бесплатно, с пятницы по воскресенье – 100 рублей. Время работы: пн. – чт. с 11.00 до 19.00; пт. – вс. С 10 до 19 часов.

Информация дополняется и обновляется.

Если вы знаете хорошее место для пляжного отдыха вблизи Волгограда и Волжского – пишите нам в комментариях.