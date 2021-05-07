Появились подробности гибели двух поисковиков под Волгоградом

Фото -скрин видео поискового отряда "Память".

СК РФ опубликовал видео с места трагедии, которая произошла вечером 6 мая в Городищенском районе Волгоградской области. Напомним, там, в 10 километрах западнее поселка Самофаловка на раскопках взорвался снаряд времен войны, погибли два поисковика – 60-летний мужчина и 15-летний подросток.

Как видно на кадрах с места происшествия, поисковики вели раскопки на «Огуречной высоте». Это была стратегическая высота как для Красной армии, так и для фашистских захватчиков. Рядом проходила железная дорога, по которой доставлялись в Сталинград продовольствие и боевые припасы. Поэтому советские солдаты сдерживали натиск врага, как могли. Здесь погибли сотни солдат. Поэтому сюда и едут поисковики, миссия которых восстановить имя каждого погибшего защитника Сталинграда. Приехал сюда и отряд «Память» из села Новосергиевка Оренбургской области (в группе было 15 человек, в том числе 11 подростков). К слову, эти ребята приезжают в Волгоград уже не в первый раз. В этом году приехали в Городищенской район Волгоградской области 26 апреля и к 9 мая должны были вернуться домой.

На днях поисковики обнаружили останки одного из солдат, погибших на данной высоте. Как раз во время эксгумации и произошел взрыв.

Погибший мужчина – Виктор С. Был водителем данного отряда. Работал с «Памятью» уже много лет – возил поисковикам инвентарь, необходимый для раскопок.

Погибший мужчина был водителем у новосергиевских поисковиков. Фото -скрин видео поискового отряда "Память".

Второй погибший – 15-летний мальчишка. Он тоже ездил в поисковые экспедиции не раз. Вместе с ним на раскопки ездила и его бабушка. Была она с ним и в этой поездке.

Погибшему при взрыве мальчишке было всего 15 лет. Фото -скрин видео поискового отряда "Память".

Губернатор Волгоградской области после ЧП распорядился прекратить все работы поисковых отрядов в регионе. А глава Оренбургской области поручил оказать всю необходимую помощь семьям погибших.

Следователи СУ СК по Волгоградской области проводят проверку по факту трагического ЧП.